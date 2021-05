Lampadine smart, su Amazon in coppia è meglio

Se ancora non hai impostato la tua routine “Alexa, buonanotte” allora significa che ancora non sai quale possa essere il piacere di una luce che si spegne in autonomia, sfumando verso la notte accompagnata magari da una musichetta di commiato. Ma chi vuol garantirsi questo piccolo lusso in camera può ottenerlo facilmente: è sufficiente un dispositivo Echo, un Nest o un iPhone a portata di mano, nonché una lampadina intelligente a disposizione. Oggi, su Amazon, Meross ne mette una coppia a disposizione a prezzo speciale (-29%): 28,89 euro.

Attenzione: trattasi di offerta lampo, destinata dunque a scadere entro la giornata.

Lampadine intelligenti, due è meglio di una

Questo bundle con due unità insieme porta il prezzo della singola lampadina addirittura al di sotto dei 16 euro del prezzo d'occasione della lampadina singola. Così facendo è possibile creare un'atmosfera del tutto particolare con un costo minimo, potendo contare su due strumenti smart che, interagendo con il proprio assistente vocale, possono essere accesi, spenti, regolati ed inseriti in specifici scenari.

Le lampadine sono di tipo E27, dimmerabili, con classe di efficienza energetica A++ e potenza da 6W (equivalenti ad una lampadina tradizionale da 60W). Il tutto con un tocco di classe: la lampadina si presenta con un design vintage di grande eleganza, tale da poterla utilizzare in piena vista per sfruttarla come vero e proprio elemento d'arredo per il proprio ambiente domestico.

Basta un click, insomma, e poi non resta che affondare nel cuscino: “Alexa, buonanotte!”.