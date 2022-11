Lanciata Revolut Chat, funzione di messaggistica istantanea di Revolut

Parlare di denaro per molti italiani non è affatto semplice. Adesso Revolut ha lanciato Revolut Chat, un’app di messaggistica istantanea con cui i suoi clienti possono inviare e ricevere denaro chattando e condividendo divertenti GIF e adesivi.

Revolut Chat, ecco come funziona

Innanzitutto, prima di poter utilizzare questa funziona, bisogna scaricare l’app Revolut accedendo a questa pagina e seguendo le istruzioni.

Una volta effettuato l’upgrade del conto e completata una transazione di almeno 10 euro con la carta virtuale, Revolut offre un cashback di 10 euro, che verrà accreditato sul conto.

Per usare Revolut Chat, bisogna accedere alla sezione “Pagamenti” dell’app. Si aprirà una finestra chat dopo aver toccato uno dei contatti presenti e verrà incorporata nella funzione “Invia”.

L’invio di un messaggio è abbastanza semplice: basta digitare e toccare l’icona con la freccia blu. Inviato il messaggio, su uno dei contatti verrà visualizzata una notifica.

I messaggi sono protetti da crittografia end-to-end. La chat può essere disattivata in qualsiasi momento entrando nella sezione “Sicurezza e privacy”.

Questo servizio non è disponibile per Revolut <18 e può essere usato dagli utenti che abitano nello spazio economico SEE e nel Regno Unito.

Come funziona il conto online di Revolut

Revolut mette a disposizione due tipologie di conti corrente molto economici:

Conto STANDARD: gratuito e con IBAN, si possono realizzare spese in più di 150 valute al tasso di cambio interbancario, senza commissioni in 29 valute fino a 1.000 euro e per prelievi ATM senza commissioni fino a 200 euro al mese. Si possono usare Apple Pay e Google Pay e richiedere una carta fisica.

Conto PLUS: il costo è di 2.99 euro al mese, è previsto un IBAN è si possono realizzare anche qui spese in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario. Non sono previste commissioni in 29 valute fino a 1.000 euro e prelievi ATM senza commissioni fino a 200 euro al mese. È possibile usare Apple Pay e Google Pay e richiedere la carta fisica, ma anche carte personalizzabili.

Per aprire uno di questi conti, cliccare qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.