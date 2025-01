L'Apple Watch Series 4 è andato in pensione

Il 2025 prende il via con il pensionamento di un iconico prodotto della “mela morsicata”: Apple Watch Series 4. Nelle scorse ore, infatti, Apple ha aggiunto lo smarwatch alla lista dei prodotti vintage.

Apple Watch Series 4 diventa vintage

Entrando più nel dettaglio, tutti i modelli in alluminio e acciaio inossidabile da 40 mm e 44 mm dello smartwatch in questione sono ora considerati vintage in tutto il mondo.

Per chi non lo sapesse o non ne avesse memoria, quando un prodotto Apple viene etichettato come vintage, sta a significare che sono trascorsi cinque anni da quando l’azienda ha interrotto la sua distribuzione per la vendita. I dispositivi appartenenti alla suddetta categoria possono ancora essere riparati presso Apple o centri autorizzati, ma solo se le parti di ricambio sono disponibili.

Apple Watch Series 4 è stato lanciato nel 2018 e ha rappresentato un importante svolta rispetto ai modello precedenti, andando a inaugurare un nuovo design, con una cassa più sottile e un display più grande del 30% rispetto a prima.

L’ultimo aggiornamento di watchOS 11 ha abbandonato il supporto per Apple Watch Series 4, così come per Apple Watch Series 5 e Apple Watch SE originale.

Da tenere presente che Apple ha anche aggiunto alla lista dei prodotti vintage pure l’ultimo modello di MacBook Pro da 15 pollici. Il laptop in questione è stato lanciato a maggio del 2019 ed è stato rapidamente sostituito dal primo MacBook Pro da 16 pollici a novembre dello stesso anno.

Ricordiamo che l’ultima volta che il gruppo capitanato da Tim Cook ha inserito dei suoi prodotti nell’elenco degli articoli vintage è stato a novembre scorso, quando ha decretato che iPhone 6s Plus e XS Max avevano ormai fatto il loro corso.