Laptop da gaming Medion con RTX3050 in sconto su eBay: usa questo CODICE SCONTO

Se non ti serve lo smartphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro in offerta su eBay, già proposto oggi in queste pagine, ma sei alla ricerca di nuovi dispositivi di elettronica per te, abbiamo un’altra promozione che potrebbe fare al caso tuo! Stiamo parlando di un notebook da gaming dotato della scheda video RTX 3050, uno degli attuali best seller nella piattaforma di e-commerce americana: si tratta del Medion Erazer Crawler E30, ora disponibile in offerta grazie a un codice sconto speciale!

Occasione imperdibile sul laptop Medion Erazer Crawler E30

Il computer portatile Medion Erazer Crawler E30 non sarà certamente tra i più noti al mondo; tuttavia, si tratta di un prodotto di spicco e di ultima generazione, di un brand che sta scuotendo il mercato con ottimi device a prezzi competitivi. In questo caso, stiamo facendo riferimento a un laptop dotato di scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 e del processore Intel Core i5-12500H con frequenza massima di 4,50 GHz, un kit ottimo per il gaming in Full HD.

Lato memoria notiamo la dotazione di un SSD da 512 GB e di 8 GB di RAM DDR4 a 3.200 MHz. Il pannello è Full HD da 15,6 pollici con refresh rate massimo di 144Hz, mentre il sistema operativo al primo avvio è Windows 11 Home. Insomma, ci sono tutte le carte in regola per divertirsi con i propri giochi preferiti, anche se con qualche compromesso.

Il prezzo fissato dal rivenditore italiano partner di eBay è pari a 649,90 euro ma, fino al 15 ottobre prossimo, scende di 97,49 euro grazie al codice sconto speciale PASSIONI23. Di conseguenza, alla fine pagherai 552.41 euro per portarti a casa il laptop Medion Erazer Crawler E30. La spedizione è gratuita e garantita in due giorni e, in caso di reso, sarà il venditore a pagare le spese per la restituzione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.