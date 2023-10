Xiaomi Redmi Note 12 Pro a METÀ PREZZO con eBay: sconto MOZZAFIATO

Quando si parla di smartphone a prezzi competitivi, Xiaomi è il primo brand che balza in testa assieme al sub-brand POCO e alcuni altri marchi cinesi. Sui maggiori portali di e-commerce, difatti, i dispositivi di tali brand si trovano frequentemente in sconto, anche a prezzi veramente bassi. Tra questi casi figura, in queste ore, il modello Xiaomi Redmi Note 12 Pro venduto al 50% in meno su eBay: un’occasione imperdibile se devi cambiare telefono!

Xiaomi Redmi Note 12 Pro a un prezzo bomba su eBay

Lo smartphone in questione, Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, si presenta in questa iterazione con 256 GB di archiviazione interna e 8 GB di RAM, nella colorazione Black. Analizzando le restanti specifiche tecniche notiamo in primis lo schermo da 6,67 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ e tecnologia AMOLED, pronta a fornire colori vivaci racchiusi nel pannello dai bordi davvero sottili. L’unico dettaglio aggiuntivo nel display è la fotocamera frontale da 16 megapixel, posizionata in un notch punch-hole.

Il cuore pulsante è il SoC MediaTek Dimensity 1080 octa-core con frequenza massima di 2,6 GHz, seguito da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 67W tramite caricabatterie cablato. Tornando quindi al comparto fotocamera, posteriormente figurano tre sensori rispettivamente da 50 MP, 8 MP e 2 MP. Il sistema operativo è Android con personalizzazione MIUI proprietaria.

Il prezzo finale? Dai 499 euro di listino scende a 249 euro, un taglio netto del 50% – o di 250 euro, in termini numerici – che ti permetterà di cambiare il tuo smartphone e averne uno di ultima generazione senza grosse spese. La consegna è gratuita e il pagamento va completato con carta di credito.

