Samsung Galaxy A14 costa SOLO 145 EURO su eBay: è imperdibile!

Dopo averti proposto l’SSD Crucial BX500 in offerta su eBay, ritorniamo tra le infinite pagine del portale di e-commerce alla ricerca della promozione perfetta per te. Se stai cercando un nuovo telefono, in particolare, ti rendiamo al corrente della disponibilità dello smartphone Samsung Galaxy A14 4G al 24% in meno. Con il taglio attuale si scende sotto i 150 euro, ma le unità disponibili stanno diminuendo rapidamente!

Samsung Galaxy A14 è imperdibile a questo prezzo!

L’offerta attualmente attiva riguarda nello specifico Samsung Galaxy A14 4G nella colorazione Black, senza brand e con 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna espandibile tramite microSD. Il display Infinity-V dalla diagonale pari a 6,6 pollici con notch a goccia per custodire la fotocamera frontale è una garanzia: arriva alla risoluzione FHD+ e fornisce immagini nitide sia con videogiochi, sia con film e serie TV.

Non aspettatevi performance mozzafiato, ma nemmeno di rimanere delusi: il chipset MediaTek Helio G80 offre la potenza necessaria per un po’ di gaming leggero per passare il tempo e, naturalmente, per il multitasking. La batteria da 5.000 mAh, invece, è una certezza che permette di raggiungere e persino superare una giornata intera con agilità. Infine, il comparto fotocamera è caratterizzato da una lente frontale da 13 MP e tre sensori posteriori, tra i quali spicca il principale da 50 MP.

Il prezzo dello smartphone su eBay? Attualmente è pari a 144,90 euro grazie allo sconto del 24%, ovvero di 45 euro sul prezzo di listino. Il rivenditore italiano partner di eBay offre la spedizione gratuita entro giovedì 5 ottobre in caso di acquisto entro domani, domenica 1° ottobre 2023. Il pagamento va rigorosamente effettuato con carta di credito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.