SSD Crucial BX500: OCCASIONE su eBay per modello da 500GB!

Sei alle strette con la memoria del tuo computer? Non preoccuparti, perché su eBay in questi giorni puoi trovare le soluzioni di archiviazione perfette per te! Oltre alla eccezionale offerta su Nintendo Switch OLED è possibile accedere all’SSD Crucial BX500 da 500 GB a un prezzo più basso rispetto alla media del mercato italiano, online e retail. Andiamo ad analizzare questa promozione nei minimi dettagli.

Non perderti questo SSD Crucial!

Anzitutto bisogna osservare le specifiche del dispositivo. L’SSD Crucial CT500BX500SSD1 si presenta con 500 GB di capienza e il classico formato da 2,5 pollici, perfetto al fine di trovare comodamente spazio all’interno di PC desktop e anche laptop. La velocità di scrittura arriva a un massimo di 500 MB/s, mentre in lettura arriva a 540 MB/s. Non si tratta di numeri pari a quelli visibili per gli SSD NVMe di fascia alta, ma al prezzo al quale viene proposto questo Solid State Drive non si può chiedere di più!

Questo SSD, pertanto, è perfetto per ospitare il sistema operativo e lasciarlo operare a massima velocità; oppure, per contenere software utility come browser, suite per ufficio, app di videoconferenze o altri programmi che non occupano molto spazio. Meglio evitare di custodire videogiochi in questo SSD, in quanto prediligono soluzioni NVMe dalla velocità sensibilmente più elevata.

Ma veniamo al prezzo di questo SSD Crucial BX500: in questi giorni potrai acquistarlo a 32,99 euro con consegna gratuita entro venerdì 6 ottobre 2023 procedendo con l’ordine oggi, 30 settembre 2023. Il reso può essere effettuato entro 30 giorni e il venditore paga le spese di spedizione. Il pagamento iniziale va invece completato con PayPal, Google Pay o carta di credito, come da prassi.

