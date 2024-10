Laptop HP con CPU Intel e Windows 11: sconto di 300€

Lo abbiamo già segnalato su queste pochi giorni fa, ma oggi HP 15s è protagonista di un’altra promozione su Amazon, ancora più conveniente: il laptop è in sconto di 300 euro rispetto al listino ufficiale e raggiunge così il suo prezzo minimo storico. Bello nel design e potente nelle prestazioni, ha il sistema operativo Windows 11 Home preinstallato con licenza Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti non appena distribuiti, anche quelli dedicati alle funzionalità di intelligenza artificiale. È l’ideale per la produttività, ma non solo, anche per lo studio e il tempo libero.

Risparmia 300€ e metti sulla scrivania il laptop HP 15s

Integra un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, il processore Intel Core i7-1255U con GPU Intel Iris Xe affiancato da 16 GB di RAM e da un’unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati. Ci sono poi la connettività Wi-Fi e Bluetooth, la webcam frontale con microfono, gli altoparlanti con un comparto sonoro di qualità, la batteria con autonomia elevata e una gamma completa di porte (USB Type-A, USB-C, HDMI, SD e audio). Trovi altre informazioni nella scheda del portatile.

L’affidabilità della rete logistica di Amazon si prende in carico sia la vendita che la spedizione, con la consegna gratuita prevista entro un paio di giorni al massimo se lo acquisti ora. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo avrai a disposizione due settimane dal ricevimento, ma immaginiamo che non vorrai più separartene.

Ricapitolando: lo sconto di 300 euro sul listino ufficiale porta il laptop HP 15s al suo prezzo minimo storico di 599 euro nella configurazione hardware appena descritta. La colorazione è Argento.