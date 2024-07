Laptop Lenovo (Intel, 32GB/1TB) a soli 305€: IMPERDIBILE

Lenovo ThinkPad T470 è il laptop più venduto della propria categoria su Amazon e non è difficile capirne il motivo. Tra i punti di forza, segnaliamo la presenza di un display da 14,1 pollici con risoluzione HD, del processore Intel Core i5 con ‎GPU Intel HD Graphics 620, ben 32 GB di RAM e un’unità SSD da 1 TB per l’archiviazione. Oggi può essere tuo in forte sconto, al prezzo finale stracciato di soli 305 euro. È perfetto per la produttività (e non solo) e ha in dotazione una pendrive da 32 GB con lettore di impronte digitali per proteggere i dati.

Le specifiche del laptop Lenovo ThinkPad T470

Le altre specifiche tecniche sono quelle relative alla connettività Wi-Fi e Bluetooth, alla webcam con microfono e altoparlanti, alle porte USB-C e USB Type-A, allo slot Ethernet, all’uscita JDMI e al jack audio. La batteria ha un’autonomia elevata. C’è la suite LibreOffice preinstallata per la gestione dei documenti, così come Chrome per navigare e VLC per la riproduzione dei contenuti multimediali: è configurato e pronto all’uso. Per saperne di più, dai uno sguardo alla descrizione completa.

Il sistema operativo è Windows 10 con licenza ufficiale per ricevere tutti gli aggiornamenti rilasciati da Microsoft. Si tratta di un prodotto ricondizionato, pienamente funzionante, ispezionato, testato e pulito in conformità ai requisiti del programma Amazon Renewed, proposto con un anno di garanzia.

In questo momento, grazie al forte sconto applicato in automatico, puoi acquistare il laptop Lenovo ThinkPad T740 al prezzo finale di soli 305 euro, con disponibilità immediata, spedizione gratuita e consegna direttamente a casa tua prevista già entro domani.