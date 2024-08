400€ di risparmio sul nuovo laptop Samsung Galaxy Book4 360

Samsung Galaxy Book4 360 è il laptop giusto per la produttività, dotato di un comparto hardware evoluto e del supporto all’intelligenza artificiale. Approfitta dello sconto di 400 euro proposto oggi da Amazon e mettilo sulla tua scrivania, in vista del ritorno in ufficio e, perché no, del Back to School. Tra i punti di forza c’è il suo design 2-in-1 che permette di utilizzarlo all’occorrenza come un tablet di grandi dimensioni.

Samsung Galaxy Book4 360: le specifiche del laptop

Il sistema operativo è Windows 11 Home con licenza ufficiale per ottenere subito tutte le nuove funzionalità e gli aggiornamenti distribuiti da Microsoft. Qui sotto riportiamo l’elenco con le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, rimandando alla pagina dedicata alla promozione per altri dettagli.

Display touchscreen da 15,6 pollici con pannello Super AMOLED;

processore Intel Core 7 di nuova generazione con chip grafico Intel;

16 GB di RAM;

SSD da 512 GB e lettore per schede microSD;

webcam con microfono e altoparlanti;

due porte Thunderbolt 4, USB 3.2 Type-A, uscita video HDMI e jack audio;

batteria con autonomia elevata.

L’offerta di oggi, con lo sconto di 400 euro rispetto al listino (applicato in automatico), ti permette di acquistare il laptop Samsung Galaxy Book4 360 al prezzo finale di 1.299 euro invece di 1.699 euro, nella colorazione Gray. Il pennino S Pen per scrivere e disegnare a mano libera sullo schermo è incluso nella confezione.

Se lo ordini subito, entro domani arriverà direttamente a casa tua con la consegna gratuita. Non ci sono compromessi in termini di affidabilità per quanto riguarda la vendita e la spedizione, entrambe gestite da Amazon. Con la sua potenza di calcolo, il portatile è pronto a ogni sfida e a supportarti nella tua attività quotidiana.