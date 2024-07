Larry Fink si sbagliava: il Bitcoin è "oro digitale"

Larry Fink, il CEO di BlackRock, una delle più grandi società di investimento con sede a New York, ha deciso di ritornare sui suoi passi. Ammettendo il suo errore, in diretta su CNBC, qualche giorno fa ha dichiarato che Bitcoin è “oro digitale“. Un’affermazione che ha fatto bene alla prima criptovaluta per capitalizzazione. Infatti, la sua quotazione ha avuto una risalita dopo la brutta caduta dei giorni precedenti.

Fink è sempre stato scettico in merito a BTC. Tuttavia, sembra essersi ricreduto definendo questa crypto la soluzione di investimento ideale quando si perde la fiducia nelle istituzioni. Questo è quanto dichiarato da Fink quando si è espresso in merito alla situazione economica e politica di alcuni Paesi in seria difficoltà. In questi casi BTC è un investimento che supera i confini dell’area geografica degli individui che vivono in quei Paesi.

Il CEO di BlackRock ha dichiarato in maniera chiara e sincera di essersi “sbagliato” in merito a Bitcoin e di essere stato “uno scettico, un fiero scettico“. Queste dichiarazioni arrivano a seguito dell’attentato a Donald Trump che aveva anche annunciato la sua partecipazione alla conferenza Bitcoin 2024. Tutto questo a spinto verso l’alto BTC che oggi si attesta sui 64.000$ circa.

Bitcoin è oro digitale secondo Larry Fink

Lasciamo Trump e tutto quello che è successo nei giorni scorsi e torniamo per un momento a Larry Fink, CEO di BlackRock. La sua dichiarazione nei confronti di Bitcoin è stata un supporto alla risalita della criptovaluta dopo diversi giorni di sforzi e difficoltà. Un’affermazione che fa emergere quanto l’attenzione nei confronti del mondo crypto stia crescendo anche tra i più scettici. Ecco cosa ha dichiarato in diretta su CNBC:

BTC è uno strumento finanziario legittimo che consente di ottenere rendimenti non correlati. Credo però che sia uno strumento in cui si investe quando si è più spaventati. Si tratta di uno strumento utilizzato quando si ritiene che i Paesi stiano svilendo la propria valuta a causa di un eccesso di deficit, e alcuni Paesi lo stanno facendo.

Nella sua dichiarazione Fink ha definito Bitcoin oro digitale confessando di essersi sbagliato in precedenza su questa criptovaluta.