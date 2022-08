LastPass 2022: metti al sicuro le tue password

LastPass è largamente considerata tra le soluzioni migliori e più intuitive per gestire le password. Pensata sia per privati che per aziende, offre una sicurezza agevole dappertutto.

Per scaricare l’app, basta cliccare qui e in alto a destra “Ottieni Lastpass Free”. Poi non resta che creare un account per ottenerla.

LastPass: i piani di abbonamento

Per i privati, oltre a un piano gratuito, che prevede password illimitate, accesso da un solo tipo di dispositivo (computer o mobile) e una prova premium per 30 giorni, ci sono due piani di abbonamento.

L’abbonamento Premium ha un costo di 2,90 euro al mese e consente l’accesso da tutti i dispositivi, la condivisione uno a molti e 1 GB di spazio di archiviazione file crittografato. La prova gratuita è di 30 giorni.

Invece, l’abbonamento Families costa 3,90 euro e include tutte le funzioni del piano Premium, 6 casseforti individuali e crittografate, una dashboard dell’amministratore familiare per gestire gli utenti e sicurezza, raggruppamento e condivisione degli elementi nelle cartelle. Anche per questo abbonamento è prevista una prova gratuita di 30 giorni.

Per le aziende, invece, sono previsti due piani di abbonamento:

Teams, a 3,90 euro al mese e per soltanto 50 utenti. Nel pacchetto è presente una cassaforte per ogni utente, l’accesso senza password, le cartelle condivise, il modello di sicurezza basato sul principio della conoscenza zero e l’autenticazione a più fattori (MFA).

Business, a 5,70 euro al mese e per un numero illimitato di utenti. Oltre alle funzionalità dell’abbonamento Teams, nel pacchetto si possono trovare 3 applicazioni abilitate all’SSO con MFA, LastPass Families per i dipendenti e oltre 1.200 applicazioni predisposte per l’SSO.

Per entrambi gli abbonamenti, la prova gratuita è di 14 giorni.

LastPass offre anche estensioni per la maggior parte dei browser (Google, Safari, Microsoft Edge, Firefox e Opera) ed è disponibile per i dispositivi iOS, Android e Windows.

La crittografia utilizzata è AES a 256 bit con PBKDF2 SHA-256 e hash. In altre parole, un livello crittografico talmente potente che ancora non è stato violato.

