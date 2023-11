LastPass, il password manager per famiglie e aziende

Hai la tua agenda piena di password e la scrivania piena di post-it? Gestire le password dei siti web che utilizziamo giornalmente non è semplice purtroppo. Tra i tanti motivi, sicuramente la varietà di siti web a cui accediamo per lavoro, acquisti online, gestione delle carte di credito ma anche social network. Ecco perchè è indispensabile dotarsi di un password manager per semplificare sia la gestione che per creare password sicure.

Oggi puoi scegliere una soluzione pensata per te: inizia subito a gestire le password con una soluzione avanzata in grado di assicurarti una protezione digitale a 360°. Stiamo parlando di Lastpass, uno strumento con cui puoi dire addio a password riutilizzate, password dimenticate e reimpostate e violazioni dei dati e attacchi hacker.

LastPass: il password manager per utenti, famiglie e aziende

Oltre 33 milioni di persone hanno deciso di proteggere le proprie password con LastPass. Il motivo? Semplice: LastPass si contraddistingue grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo. Nello specifico, il piano Lastpass Premium è ora disponibile a soli 2,90 euro al mese con fatturazione annuale. Puoi decidere di provare gratuitamente Lastpass per 30 giorni oppure procedere direttamente con l’acquisto del piano.

Tra le offerte più vantaggiose pensate da LastPass c’è anche il piano Families che può essere acquistato a soli 3,90 euro al mese con fatturazione annuale ed include 6 casseforti individuali e crittografate.

Se sei proprietario di un’azienda puoi estendere la protezione anche ai tuoi dipendenti: ti basta scegliere LastPass Business per le aziende: il piano Business è disponibile a 6,50 euro per utente con fatturazione annuale. Insomma, come possiamo notare le proposte pensate per gli utenti sono davvero tante e l’obiettivo è sempre lo stesso: gestire identità e password in totale sicurezza.

Non aspettare: scegli il piano più adatto alle tue esigenze e ricorda che LastPass è ideale se vuoi gestire le tue password con protezione digitale completa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.