Lazio-Genoa: come vederla in streaming anche all'estero

Si gioca oggi la sfida tra Lazio e Genoa valida per la nona giornata di Serie A. I biancocelesti, reduci dal successo in Europa League, puntano a risalire la classifica dopo la sconfitta subita sul campo della Juventus. Situazione complicata invece per i Grifoni che sono già alla ricerca di punti disperati per non complicare il discorso salvezza.

La partita si giocherà alle ore 15 e potrai vederla in streaming su DAZN. Se ti trovi all’estero, invece, dovrai aggiungere NordVPN per superare le restrizioni geografiche.

Lazio-Genoa: come usare NordVPN per guardarla all’estero

Se hai un abbonamento DAZN saprai benissimo o scoprirai presto che non puoi sfruttare l’app al di fuori dell’Italia a causa delle restrizioni geografiche. Un problema che puoi superare facilmente usando NordVPN in questo modo:

Se non ce l’hai, attiva un abbonamento NordVPN con le offerte Black Friday Scarica NordVPN sul dispositivo in cui vuoi vedere la partita Apri NordVPN, inserisci le credenziali e apri la lista dei server Collegati a un server italiano Apri DAZN, seleziona Lazio-Genoa e guarda la partita con il commento in italiano

Ricorda che NordVPN è utile non soltanto in questi casi, ma soprattutto per avere una connessione protetta, privata e sicura in qualunque situazione ti trovi, anche se utilizzi delle reti WiFi pubbliche sia in Italia che all’estero. Puoi averlo con i nuovi sconti del Black Friday che ti permettono di risparmiare fino al 75% e avere 3 mesi aggiuntivi gratis.