Come vedere Lazio-Lecce in streaming (Serie A)

Lazio-Lecce apre la giornata 35 di Serie A: in scena all’Olimpico un match tra due squadre con prospettive e obiettivi differenti, ma ugualmente determinate ad allungare le mani sulla vittoria. In palio ci sono l’accesso all’Europa che conta in vista della prossima stagione e la permanenza nella massima divisione. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 20:45 di venerdì 12 maggio, con la possibilità di guardare la partita in diretta streaming da qualsiasi dispositivo.

Serie A: guarda Lazio-Lecce in streaming

Scivolati al terzo posto in classifica dopo la sconfitta nell’ultimo turno, i biancocelesti non hanno intenzione di perdere di nuovo terreno e mettere così a rischio la qualificazione alla prossima Champions: a 64 punti, sono inseguiti dall’Inter a 63, mentre la Juventus che li precede è a quota 66. Pericolosa invece la situazione dei giallorossi, che dopo aver perso tre degli ultimi quattro incontri vedono lo spettro della retrocessione a un passo: sono sedicesimi a 31 punti, con dietro il Verona a 30 e lo Spezia a 27.

Sono due le opzioni a disposizione dei tifosi che desiderano guardare la partita. La prima è quella relativa allo streaming su DAZN, con la piattaforma che ha affidato la telecronaca alla voce di Dario Mastroianni e il commento tecnico a quella di Andrea Stramaccioni. La seconda, invece, è la diretta trasmessa da Sky e NOW accompagnati dal racconto di Antonio Nucera e Nando Orsi.

Ecco le probabili formazioni che i due allenatori, Sarri e Baroni, dovrebbero schierare all’ingresso in campo.

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic, Felipe Anderson, Immobile, Pedro;

Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo, Gonzalez, Hjulmand, Blin, Strefezza, Colombo, Banda.

Il favore dei pronostici è per i padroni di casa, ai quali è assegnato il 57% di probabilità di vittoria. Solo il 17% invece per gli ospiti, mentre il restale 26% è attribuito a un eventuale pareggio.

Come vedere la partita dall’estero

È possibile vedere Lazio-Lecce anche dall’estero con la telecronaca in italiano, grazie alla portabilità transfrontaliera garantita dalle piattaforme. Se la connessione avviene mediante reti aperte o condivise, come quelle degli hotel, è però bene prestare attenzione alla sicurezza.

L’ideale, per garantire un’adeguata protezione a dati e privacy, è affidarsi a una soluzione dedicata e certificata, anche per lo streaming. Quella proposta da NordVPN (oggi in forte sconto) include tutto ciò che serve: una Virtual Private Network con server distribuiti a livello globale, un antivirus sempre aggiornato, un gestore delle password e spazio crittografato sul cloud per il backup.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.