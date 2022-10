Come vedere Lazio-Midtjylland in streaming

Lazio-Midtjylland deciderà quasi certamente le sorti del gruppo F di Europa League. Nel girone, al momento, regna un equilibrio assoluto: tutte le squadre si trovano infatti appaiate a 5 punti (le altre due sono Feyenoord e Sturm) dopo quattro gare. Sarri proverà a uscire dal confronto con il bottino pieno. Un altro obiettivo dei biancocelesti è vendicare la disfatta subita nell’andata disputata a metà settembre, offrendo una prova convincente di fronte ai propri tifosi. Il pallone inizierà a rotolare sul terreno dello Stadio Olimpico alle ore 18:45 di giovedì 27 ottobre.

Lazio-Midtjylland: guarda la partita in diretta streaming

È possibile guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Riccardo Mancini e il commento tecnico affidato a Dario Marcolin oppure sulle piattaforme Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW, Sky Go).

All’andata, nel match in terra danese, è finita con un clamoroso e pesante 5-1 per i padroni di casa che non ha lasciato spazio a scusanti o interpretazioni. La direzione della gara di questa sera è affidata al fischietto dell’arbitro polacco Stefanski. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate in campo dai due tecnici fin dal primo minuto.

Lazio: Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino, Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni;

Midtjylland: Olafsson, Texel, Gartenmann, Juninho, Dyhr, Anderasen, Sorensen, Charles, Evander, Chilufya, Kaba.

