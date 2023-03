Lo spettacolo dell'Olimpico per Lazio-Roma

Mancano ormai solo quattro giorni al derby della capitale, quel Lazio-Roma che domenica 19 marzo accenderà lo stadio Olimpico. In campo alle ore 18:00, il big match prenderà vita in una cornice quasi certamente da tutto esaurito: pochissimi i biglietti rimasti, nel momento in cui viene scritto questo articolo, solo in alcuni settori dell’impianto (Tribuna Tevere e Tribuna Montemario). Le due curve non mancheranno di sostenere le squadre in un confronto che, per tradizione, mette in palio ben più dei canonici tre punti: lo potrai seguire in diretta streaming su DAZN, con la telecronaca di Ricky Buscaglia e il commento tecnico di Riccardo Montolivo.

Il derby della capitale, nella cornice dell’Olimpico

Da una parte i biancocelesti di mister Sarri, reduci da un pareggio piuttosto deludente nella trasferta di Bologna e dal doppio confronto in Conference con l’AZ. Dall’altra i giallorossi scivolati contro il Sassuolo e con nelle gambe la sfida di Euorpa League con il Real Sociedad, guidati da Mourinho ancora alle prese con le conseguenze della squalifica rimediata a Cremona.

All’andata finì 0-1 per i laziali, grazie al gol di Felipe Anderson. Questa volta il confronto assegnerà punti importanti per la qualificazione alla prossima Champions League, considerando come le giornate di Serie A rimanenti siano sempre meno. Attualmente sono due le lunghezze di distanza tra le squadre (Lazio terza a 49, Roma quinta a 47).

Tornando alle coreografie, nell’ultimo incrocio di campionato, nella Curva Nord biancoceleste ha campeggiato la scritta L’amor mio non muore , mentre nella Curva Sud giallorossa 1927: noi decidemmo di essere Roma .

Come vedere Lazio-Roma dall’estero

Facendo leva sulle opzioni di DAZN per la portabilità transfrontaliera si ha la possibilità di guardare in diretta Lazio-Roma dall’estero, senza ostacoli e senza rinunciare alla telecronaca in italiano. Tutti i dettagli sono consultabili sulle pagine del supporto ufficiale. È ad ogni modo buona norma tenere conto dell’esigenza di non abbassare mai la guardia, in termini di sicurezza, quando la connessione passa da reti Wi-Fi non gestite direttamente, ad esempio quelle aperte, pubbliche o condivise degli hotel.

Una regola d’oro che vale per tutte le attività online, incluso lo streaming. Per proteggere dati e privacy è possibile affidarsi a una soluzione come quella all-in-one di NordVPN (oggi in forte sconto) che aggrega una Virtual Private Network con server in tutto il mondo, un gestore delle password, spazio cloud crittografato per il backup e un antivirus sempre aggiornato per fermare le nuove minacce.

