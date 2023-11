Lazio-Roma, le statistiche della sfida eterna

Alla vigilia di Lazio-Roma (sarà in diretta streaming esclusiva su DAZN), ripercorriamo la storia di questa sfida eterna con le statistiche del derby che accende gli animi della Capitale. Da uno sguardo agli almanacchi, emerge che il primo vero incrocio tra le due squadre risale all’8 dicembre 1929, alla Rondinella, dove oggi sorge la curva Nord dello stadio Flaminio. Finì 0-1 per i giallorossi, con la rete di Volk.

Quasi un secolo di Lazio-Roma: le statistiche del derby

Un secolo dopo, o quasi, sono state disputate 196 partite tra gare ufficiali e amichevoli, con un bilancio favorevole alla Lupa: 73 vittorie, 66 pareggi e 57 sconfitte. La classifica marcatori vede Da Costa (Roma) al primo posto con 12 gol in 11 partecipazioni, a pari merito con Totti (11/11). Il Pupone detiene anche il primato per il numero di volte in cui è sceso in campo per la stracittadina, ben 44 nel corso della sua lunga carriera (vincendone 15, altro record).

È giallorosso l’allenatore con più presenze sulla panchina: Liedholm. Il Barone ha vissuto 16 derby della Capitale da mister. E a proposito di tecnici, tornando ai giorni nostri, gli attuali Sarri e Mourinho non si sono lasciati sfuggire l’occasione di accendere il clima in questa settimana, scambiandosi bordate a vicenda.

Non tutti ne sono a conoscenza, ma si sono disputate anche partite a ranghi unificati, nonostante al rivalità. La prima volta già nel 1928, per affrontare i cechi del Viktoria Žižkov. Accadde poi in diverse altre occasioni, l’ultima nel 1979 per ricordare la tragica morte di Vincenzo Paparelli.

Lazio-Roma, in scena all'Olimpico per la giornata 12 di Serie A

