Lazio-Roma nella storia: un secolo di derby

Lazio-Roma porta in scena nella cornice dello stadio Olimpico un big match che assegnerà ben più dei canonici tre punti: il palio c’è anzitutto l’orgoglio della vittoria nel derby, l’uscita a testa alta dal confronto tra le due anime della città, un pezzo di storia. Le due curve presenti non mancheranno di far sentire il loro supporto, così da spingere la propria squadra incarnando il proverbiale dodicesimo uomo in campo, molto spesso decisivo. Tutti gli altri tifosi possono invece guardare la partita in diretta streaming su DAZN, dal proprio divano e da qualsiasi dispositivo.

La storia di Lazio-Roma: molto più di un derby

La storia di questo suggestivo e affascinante incrocio affonda le proprie radici nel primo dopoguerra ormai quasi un secolo fa. Correva l’anno 1929, nel giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre, nel vecchio impianto della Rondinella scesero in campo due squadre che solo pochi mesi prima (nel 1927) non erano riuscite a confluire nella fusione che avrebbe portato alla nascita dell’Associazione Sportiva Roma. Non mancarono le tensioni e finì 0-1 in favore degli ospiti giallorossi, con rete del centravanti Volk. Esito simile al ritorno, disputato al Campo Testaccio, per 3-1.

195 in tutto i derby giocati, con 56 vittorie della Lazio, 73 della Roma e 66 pareggi. La classifica marcatori vede in testa il brasiliano naturalizzato italiano Dino da Costa, attaccante dei giallorossi a cavallo tra gli anni ’50 e ’60, con 12 reti. Solo uno in meno per Francesco Totti, che però guida il tabellone delle presenze con ben 45 incontri disputati e quello degli incroci vinti con 15. L’allenatore che ne ha giocati di più è Nils Liedholm: 16 per il Barone.

Forse non tutti ne sono a conoscenza, ma nella storia le due compagini scesero più volte in campo con un’unica divisa a rappresentanza della città. La prima volta il 26 dicembre 1928 contro i cechi del Viktoria Žižkov. Accadde poi nel 1945 contro una formazione inglese formata dai militari della British Army, nel 1973 contro l’Armata Rossa del CSKA Mosca e nel per una partita benefica a supporto della famiglia di Vincenzo Paparelli.

A questo giro, Lazio-Roma sarà determinante anche per la qualificazione alla prossima Champions League: puoi guardarla in streaming su DAZN.

Come vedere Lazio-Roma dall’estero

Ricordiamo che la piattaforma garantisce la portabilità transfrontaliera per vedere la partita anche dall’estero, com’è giusto che sia per un evento sportivo dal richiamo internazionale. Ad ogni modo, se ci si connette da reti sconosciute, pubbliche o condivise come quelle degli alberghi, suggeriamo di prestare particolare attenzione al tema della sicurezza.

È bene seguire la regola d’oro che vale per tutte le attività online, streaming compreso: proteggere sempre dati e privacy. Per farlo è possibile affidarsi a una soluzione come quella all-in-one di NordVPN (oggi in forte sconto) che include, oltre alla celebre Virtual Private Network globale, un antivirus costantemente aggiornato, un gestore delle password, spazio crittografato per il backup sul cloud e il blocco automatico del tracciamento durante la navigazione.

