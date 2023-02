Come vedere Lazio-Sampdoria in streaming

Lazio-Sampdoria porta nella cornice dello stadio Olimpico la giornata 24 della Serie A, con un match che i pronostici sembrano dare già per deciso. I padroni di casa sono però reduci dall’impegno infrasettimanale di Conference League e la fatica accumulata nella trasferta in Romania potrebbe farsi sentire. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 20:45 di lunedì 27 febbraio.

Serie A: guarda in streaming Lazio-Sampdoria

I tifosi biancocelesti e quelli blucerchiati possono guardare la partita scegliendo tra due opzioni: lo streaming su DAZN oppure la diretta trasmessa su Sky, sempre con telecronaca in italiano, approfondimenti prima del match, analisi post-gara, interviste e highlight.

La squadra capitolina si trova al quinto posto in classifica con 42 punti e l’ambizione di un piazzamento utile per la qualificazione alla prossima Champions League. Penultima posizione invece per i liguri, in piena lotta salvezza tra il Verona che li precede e la Cremonese fanalino di coda.

Ecco quali sono le probabili formazioni che Sarri e Stanković dovrebbero schierare all’ingresso in campo: moduli differenti per i due allenatori.

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Casale, Patric, Hysaj, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Pedro, Immobile, Felipe Anderson;

Sampdoria (3-4-1-2): Audero, Amione, Nuytinck, Murillo, Leris, Winks, Cuisance, Augello, Djuricic, Gabbiadini, Lammers.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.