Le migliora app AI per scambiare un volto in una foto

Dal lancio dei primi filtri presenti in diversi social media e strumenti, la passione per la modifica di foto e immagini ha spinto sempre più utenti a giocare con i propri volti, sia per divertimento che per creare contenuti unici e diversi da condividere. La pratica di alterare i volti di un amico o di un proprio selfie approda anni fa, con l’introduzione dei primi filtri che permettevano di scambiare i volti su Snapchat nel 2010. Tutto questo, grazie all’intelligenza artificiale, si è notevolmente perfezionato e velocizzato. Tuttavia, la capacità di modificare le immagini in modo così realistico ha spaventato alcuni utenti, che faticano a capire quando una foto sia stata modificata o meno. Infatti, è importante specificare che le applicazioni che permettono di cambiare volti sono nate con lo scopo di divertirsi a giocare con le proprie immagini, ma non per sfruttare questi strumenti per usi illegali o non etici. In ogni caso, le applicazioni e gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale, che permettono di scambiare un volto in una foto, sono moltissimi e i risultati sono sicuramente migliori del passato. Ecco una serie di applicazioni AI da provare per divertirsi con le proprie immagini o quelle dei propri amici.

Reface: per dare un nuovo volto a una foto

Gli strumenti AI che permettono lo scambio di volti in una foto, come Reface, offrono un’interfaccia semplice e intuitiva con risultati sorprendenti in poco tempo. Nella pratica, è sufficiente procedere sulla sezione dedicata, “FaceSwap”, scorrere tra le foto e i video disponibili e scegliere quello più interessante. In alternativa, basterà toccare il volto e procedere scattando un selfie in tempo reale o caricare una foto dal rullino fotografico del proprio dispositivo mobile. Infine, l’intelligenza artificiale si occuperà del resto.

Reface, sebbene si presenti come un’app gratuita, include le foto con una filigrana. Per eliminare questa pubblicità e sbloccare l’accesso illimitato ad altre funzionalità e foto, è necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento. L’applicazione è comoda e pratica, in quanto è possibile scaricarla per Android e iOS semplicemente accedendo allo store di riferimento.

Fotor: lo strumento AI per giocare con le foto

Fotor è uno strumento che non si limita a permettere lo scambio di volti, ma si presenta anche come un editor fotografico completo, dotato di strumenti adatti a soddisfare ogni esigenza. Infatti, tra le numerose funzionalità offerte dallo strumento, è presente la possibilità di scambiare volti direttamente mediante l’intelligenza artificiale. Sicuramente, un aspetto distintivo di questa applicazione è l’opportunità di ottenere fotografie prive di qualsiasi filigrana.

In pratica, è possibile sperimentare la piattaforma selezionando una foto personale dalla propria libreria o scegliendo tra le diverse opzioni disponibili direttamente su Fotor. Il tutto, semplicemente cliccando sul cerchio e successivamente su “scambia volto”. Dopodiché, l’intelligenza artificiale scambia i due volti per ottenere un risultato sorprendente e, in alcuni casi, anche divertente. Fotor funziona sulla base di un sistema di crediti; pertanto, per sbloccare determinate funzionalità, è necessario acquistare crediti extra che consentono l’accesso a servizi e funzionalità più avanzate.

Pica AI: la velocità dell’AI per generare un immagine unica

Per scambiare i volti con l’intelligenza artificiale in modo pratico e veloce, anche online, senza scaricare nessuna app, è presente Pica AI. La piattaforma presenta, tra le altre cose, diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, non solo quella dello scambio del volto. Come le applicazioni precedenti, è possibile caricare una foto personale e poi procedere su “Aggiungi volto” per caricare il secondo volto e terminare su “genera”.

Il vantaggio dell’intelligenza artificiale risiede proprio nella sua rapidità nel generare qualcosa di unico. Su Pica AI, questa capacità comprende sia lo scambio di volti in una foto che in un video. Allo stesso modo di Fotor, anche Pica si basa su un sistema di crediti. Pertanto, per superare le limitazioni giornaliere, è necessario sottoscrivere piani a pagamento. Di base, in modalità gratuita, sono disponibili 8 crediti al giorno.

FacePlay: l’app AI per scambiare volti in una foto

Per proseguire, tra le app che permettono con l’intelligenza artificiale di scambiare un volto in pochi secondi, è presente FacePlay. Lo strumento dispone di un’ampia collezione di foto e video, un elemento rilevante in quanto offre la possibilità di divertirsi con le immagini già presenti sull’applicazione senza la necessità di caricare alcuna foto personale.

Nella pratica, per procedere, basterà raggiungere la sezione “Scambia” sulla home page per poi navigare tra le foto e le animazioni disponibili sull’app. In alcuni casi, è possibile anche fare un test per vedere il “prima” e il “dopo” dello scambio volto. Nella versione gratuita, come la maggior parte delle app, è necessario guardare diversi annunci per poter procedere con l’utilizzo dell’applicazione. FacePlay è disponibile per i dispositivi mobili Android e iOS, scaricabile dallo store di riferimento. In questo modo, lo scambio dei volti con l’intelligenza artificiale è sempre a portata di mano per divertirsi con le proprie immagini o le immagini presenti sull’applicazione.

Vidnoz: l’editing video con funzioni AI

Infine, nel campo dell’editing video, è presente Vidnoz, che offre diverse funzioni, tra cui quella che permette di scambiare volti con l’intelligenza artificiale in un video. Anche se la piattaforma si presenta a pagamento, la funzione per lo scambio di volti è gratuita, ma è necessario registrarsi sull’applicazione Vidnoz.

Sicuramente, per scambiare volti in un video o per scambiare più volti in una foto, la versione gratuita potrebbe non essere sufficiente. Tuttavia, esiste la possibilità di passare a un piano a pagamento. In ogni caso, il vantaggio degli strumenti basati sull’intelligenza artificiale risiede nella capacità di ottenere risultati eccellenti in tempi molto brevi e di divertirsi con le proprie foto o con le foto già presenti sull’applicazione, senza dover procedere con l’editing. Quest’ultimo può risultare difficile se non si dispone delle competenze necessarie per utilizzare strumenti più complessi senza l’ausilio dell’intelligenza artificiale.