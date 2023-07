Le offerte di Spusu per il mese di luglio

Lo smartphone è diventato un compagno indispensabile nella nostra vita quotidiana. Anche durante le vacanze è diventato impossibile farne a meno se vogliamo rimanere in contatto con gli amici, accedere ai servizi di streaming, leggere le mail e restare aggiornati sulle ultime novità.

La chiave è avere un piano mobile adatto e conveniente. Esploriamo le offerte di telefonia mobile fornite da Spusu per il mese di luglio 2023.

Le offerte Spusu nel mese di luglio

Spusu introduce una nuova offerta chiamata Spusu 70. Questo pacchetto esclusivo ha un prezzo di 5,98 euro al mese e comprende 2.000 minuti di chiamate, 500 messaggi e ben 70 GB di dati.

In particolare, gli utenti possono godere di una navigazione ad alta velocità con la massima connettività 4G+.

Inoltre, con Spusu 70, gli utenti hanno la vantaggiosa possibilità di accumulare fino a 140 GB nella propria riserva dati.

Ciò significa che eventuali minuti, SMS o dati non utilizzati verranno automaticamente convertiti in megabyte per un uso successivo.

Per un canone mensile di 3,99 euro, Spusu 1 offre un pacchetto completo che include 100 minuti, 100 messaggi e 1 Giga di accesso a Internet ad alta velocità.

Questo accesso a Internet è fornito alla velocità massima di 4G+ sia per il download che per il caricamento. Gli utenti sono in grado di memorizzare fino a 2 GB di dati nella loro Riserva di dati.

Inoltre, tutti i minuti possono essere utilizzati per chiamate gratuite verso numeri di rete fissa e mobile all’interno dell’Unione Europea.

Super 20 di PosteMobile è una delle scelte top per le offerte SIM ricaricabili. L’offerta ha un prezzo di 4 euro al mese e mette a disposizione 20 GB di dati internet per navigare fino a 300 Mbps su rete 4G+.

Le chiamate hanno una tariffa di 18 centesimi al minuto e lo stesso prezzo si applica a ogni messaggio inviato.

Oltre a queste funzionalità, l’offerta include anche servizi utili come “Ti cerco” e “Richiamami”, nonché l’avviso di chiamata e il controllo del credito, a cui si accede componendo il numero 401212.

Inoltre, gli utenti possono usufruire della navigazione tramite hotspot, che consente loro di condividere i propri dati con altri dispositivi senza incorrere in costi aggiuntivi.

