Le offerte mobile TIM con il 5G Ultra su misura per gli utenti

Se si vuole sperimentare una navigazione in 5G con velocità fino a 2 Gbps, per prestazioni dunque fino a 10 volte superiori rispetto a quelle dei servizi in 4G, più la priorità di navigazione anche in caso di sovraffollamento di rete per un’esperienza di privilegiata, segnaliamo le nuove offerte mobile di TIM con il 5G Ultra.

Al momento sono disponibili tre offerte:

TIM Mobile Digital con 150 Giga in 5G Ultra e minuti illimitati a 14,99 euro al mese (1° mese gratuito per i nuovi clienti)

con 150 Giga in 5G Ultra e minuti illimitati a 14,99 euro al mese (1° mese gratuito per i nuovi clienti) TIM Mobile con 100 Giga in 5G Ultra e minuti illimitati a 14,99 euro al mese (1° mese gratuito per i nuovi clienti)

con 100 Giga in 5G Ultra e minuti illimitati a 14,99 euro al mese (1° mese gratuito per i nuovi clienti) TIM Mobile e TV con 100 Giga in 5G Ultra, minuti illimitati e TIMVISION a 19,99 euro al mese

Il costo della SIM o eSIM è pari a 10 euro una tantum, di 5 euro per il credito residuo e 5 euro per l’attivazione della SIM.

Per attivare una delle tre offerte occorre collegarsi su questa pagina del sito TIM e cliccare sulla voce Mobile nel menu in alto.

Tutte le offerte TIM con la connettività 5G Ultra

Tra le offerte mobile dell’operatore telefonico TIM occupa una posizione di rilievo TIM Mobile Digital, l’offerta con eSIM attivabile esclusivamente online con 150 Giga in 5G Ultra, minuti illimitati e 200 SMS. Inoltre, include anche le opzioni Navigazione Sicura e TIM One Number, più 100 GB di Google One per archiviare in uno spazio cloud offerto da Google foto, video e altro ancora.

Il primo mese è gratuito per i nuovi clienti, poi il costo è di 14,99 euro al mese. Anche in questo caso, il costo della eSIM è pari a 10 euro una tantum (si paga cioè una sola volta): di questi 10 euro, 5 euro rimangono come credito residuo, gli altri 5 euro servono invece per l’attivazione della SIM.

Un’altra offerta interessante è TIM Mobile e TV. L’utente può scegliere tra 100 Giga o Giga illimitati in 5G Ultra, a cui si aggiungono minuti illimitati e 200 SMS. In più, è possibile scegliere tra le offerte TIMVISION Intrattenimento o TIMVISION Calcio e Sport Light, con un prezzo a partire da 19,99 euro al mese.

I dettagli completi delle offerte mobile in 5G Ultra su questa pagina del sito TIM (occorre selezionare la voce Mobile dal menu in alto).