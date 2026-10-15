Diversi esperti concordano nell’aver individuato le più gravi minacce per la salute dell’umanità. Due di queste hanno un “potenziale di estinzione“. Il team, composto da decine di esperti scientifici, ha catalogato i pericoli di 17 principali minacce globali che l’uomo dovrà affrontare in questo secolo e le ha pubblicate su The Lancet.

Il medico ed economista sanitario Christopher JL Murray dell’Università di Washington, co-presidente della Commissione Lancet sulle minacce globali alla salute del XXI secolo, ha affermato: “La scoperta più sorprendente non è solo la portata di queste minacce, ma anche il fatto che l’umanità abbia ancora la capacità di agire“.

Perché è importante prepararsi ora alle più gravi minacce per la salute dell’umanità

Il dottor Murray ha spiegato perché è fondamentale prepararsi ora alle più gravi minacce per la salute dell’umanità: “Di fronte a tutte le 17 minacce catastrofiche, le decisioni prese oggi dai leader plasmeranno la salute e il benessere della prossima generazione. Ma ritardare l’azione non farà altro che spostare i costi nel futuro“, ha aggiunto. “Le stime evidenziano quanta perdita di salute si potrebbe evitare in ciascun ambito“.

Alcune di queste minacce stanno già imponendo oneri sanitari considerevoli, mentre altre rappresentano un pericolo reale qualora si concretizzassero. È fondamentale sottolineare che tutte e 17 le minacce sono interconnesse, motivo per cui devono essere affrontate congiuntamente e non singolarmente.

Sono due le minacce che hanno un potenziale di estinzione. “Si trattava di intelligenza artificiale malevola, incluso l’utilizzo dell’IA per creare nuove armi biologiche e un conflitto nucleare con conseguente carestia nucleare“, hanno spiegato i ricercatori.