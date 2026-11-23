Secondo a una nuova e recente ricerca, pubblicata sulla rivista Sleep and Biological Rhythms, gli scienziati avrebbero scoperto una forma di esercizio fisico in particolare contribuirebbe a migliorare la qualità del sonno nelle persone che lo praticano. I ricercatori hanno semplicemente confrontato diversi tipi di allenamento in base ai loro effetti diretti sul sonno.

Durante questa ricerca hanno individuato un tipo di allenamento che si distingue dagli altri per migliorare il sonno. Si tratta dello yoga ad alta intensità. In altre parole, i ricercatori dell’Università dello Sport di Harbin, in Cina, dopo aver analizzato i dati di 30 studi clinici randomizzati e controllati, sono arrivati alla conclusione che praticare lo yoga migliora il sonno.

Questo esercizio fisico specifico migliora la qualità del sonno in modo più significativo rispetto a camminata, esercizio fisico combinato, esercizio aerobico ed esercizi tradizionali cinesi come il qi gong e il tai chi. I ricercatori hanno anche spiegato che la combinazione ottimale di prescrizioni di esercizi è lo yoga con una frequenza di due volte a settimana della durata di 30 minuti per un periodo di 8-10 settimane.

Questo studio indica che lo yoga ad alta intensità, due volte a settimana, con una durata di ≤ 30 minuti e per un periodo di 8-10 settimane, ha il miglior effetto sul miglioramento della qualità del sonno nelle persone con disturbi del sonno.

Lo yoga è davvero l’esercizio fisico che migliorerebbe il sonno

“Questa ricerca ha incluso un’analisi completa di 30 studi che hanno valutato sistematicamente l’impatto di vari regimi di esercizio fisico sul miglioramento della qualità del sonno di individui che soffrono di disturbi del sonno, utilizzando tecniche di meta-analisi di rete“, hanno spiegato i ricercatori impegnati in questo studio.

Tuttavia, gli stessi ricercatori dell’Università dello Sport di Harbin, autori di questo studio, mantengono un approccio prudente sulla questione: “È necessario usare cautela nell’interpretazione dei risultati degli studi sui disturbi del sonno, dato il numero limitato di studi inclusi e le caratteristiche peculiari della popolazione affetta da tali disturbi. Sono necessarie ulteriori ricerche di alta qualità per confermare questi risultati“.