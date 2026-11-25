Alcuni scienziati, guidati dall’ecologo dell’Università di Yale Oswald Schmitz, in due articoli di studio dedicati, hanno individuato qual è il predatore che terrorizza sia gli orsi che i puma. Ciò che ha stupito noi e tutti coloro che hanno in qualche modo interagito con la ricerca è scoprire che siamo noi ovvero è proprio l’uomo. Pensando a questi due animali sembrerebbe impossibile eppure diversi fattori lo confermano.

Lo studio ci allontana dalla mera idea che abbiamo dell’idea predatore e preda, legata alla caccia o a un incontro fortuito tra l’essere umano e questi due animali. I ricercatori ci riportano a terra, facendoci riflettere sulle nostre abitudini e su come l’essere umano sta “interferendo” con l’ambiente che lo circonda, provocando veri e propri cambiamenti all’ecosistema e l’estinzione di vere e proprie specie di animali.

Schmitz spiega che “queste scoperte cambiano la narrazione sul conflitto tra uomo e carnivoro“. “I disturbi umani alterano l’uso dell’habitat e il comportamento di foraggiamento degli animali, con conseguenze incerte per le interazioni trofiche e le funzioni ecosistemiche che esse supportano“, si legge nello studio.

Chi è il predatore tra uomini, orsi e puma?

Ciò che sostiene Schmitz fa riflettere. Riassumendo quanto scoperto durante lo studio rivaluta il rapporto predatore e preda tra uomini, orsi e puma. Infatti, nel riepilogo, l’ecologo spiega: “Chi pratica attività ricreative in aree selvagge corre il rischio di incontrare e di essere ferito da grandi e temibili carnivori selvatici. Tuttavia, il rischio è estremamente basso, perché, a quanto pare, questi temibili predatori diventano piuttosto timorosi quando incontrano gli esseri umani“.

Quindi, se gli esseri umani possono essere un problema per questi animali, allo stesso tempo hanno anche il potere e la responsabilità di fare tutto il possibile per proteggerli. “Essendo consapevoli di come plasmano il paesaggio della paura sperimentato dai carnivori e dalle loro prede, gli esseri umani possono adattare in modo proattivo il loro comportamento. E in tal modo riequilibrare gli effetti a cascata che la paura umana ha sulle comunità di animali selvatici e sugli ecosistemi“, ha concluso Schmitz.