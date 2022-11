Le tariffe per Natale di Very Mobile

Nella giornata di ieri 21 novembre l’offerta di Very Mobile a 5,99 euro più 50GB e un buono Amazon da 10 euro si è chiusa definitivamente per coloro che portavano il proprio numero col gestore oppure ne attivavano uno nuovo.

Un’altra offerta che ha chiuso i battenti lo stesso giorno è quella da 5,99 euro più 100 GB, esclusiva soltanto per chi chiedeva la portabilità.

Da oggi sono partite le nuove offerte da parte del gestore, sempre con l’ottica di mantenere tutto nell’ambito della semplicità.

È disponibile anche l’offerta Very 300, in cui sono inclusi 300 GB in 4G Full Speed, a 13,99 euro al mese e un costo di attivazione di 9,99 euro.

Vediamo le nuove tariffe da qui fino a Natale proposte dal provider.

Very Mobile: ecco le tariffe fino a Natale

Vediamo quali sono le tariffe di Very Mobile in base al gestore di provenienza. Per coloro che provengono da PosteMobile, Iliad, Fastweb, CoopVoce e altri operatori virtuali sono le seguenti:

9,99 euro al mese , con minuti e SMS illimitati, 220 GIGA e attivazione gratuita;

, con minuti e SMS illimitati, 220 GIGA e attivazione gratuita; 7,99 euro al mese , con minuti e SMS illimitati, 150 GIGA e attivazione gratuita;

, con minuti e SMS illimitati, 150 GIGA e attivazione gratuita; 6,99 euro al mese, con minuti e SMS illimitati, 100 GIGA e attivazione gratuita.

Invece, per coloro che sono clienti Tim, Kena, Vodafone, WindTre, Spusu e second brand le tariffe sono le seguenti:

13,99 euro al mese , con minuti e SMS illimitati, 220 GIGA e attivazione gratuita;

, con minuti e SMS illimitati, 220 GIGA e attivazione gratuita; 12,99 euro al mese, con minuti e SMS illimitati, 150 GIGA e attivazione gratuita.

Questa promozione vale anche per chi proviene da ho.mobile.

Per quanto riguarda l’offerta solo dati, chi la richiede ottiene in cambio 300 GIGA al costo di 13,99 euro al mese. Il costo di attivazione è di 9,99 euro.

Nel caso in cui la connessione dati in 4G di WindTre arriva fino a 30 Mbps, con questa offerta si otterrà il massimo della velocità in 4G disponibile. Tutte le offerte sono attivabili in questa pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.