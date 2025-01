Le tue informazioni personali sono a rischio? Proteggile con questo tool!

Ogni giorno, le informazioni personali di milioni di utenti finiscono nelle mani di hacker e malintenzionati a causa di violazioni informatiche e fughe di dati. Email, password, numeri di carte di credito e altri dati sensibili possono essere esposti senza che i malcapitati se ne accorgano.

Surfshark Alert è la soluzione ideale per chi vuole controllare in tempo reale lo stato della propria sicurezza digitale e proteggere la propria identità online. Grazie a un avanzato sistema di scansione, il servizio rileva se i tuoi dati personali sono stati coinvolti in una fuga di informazioni e ti avvisa immediatamente, permettendoti di intervenire prima che sia troppo tardi!

Ora, grazie a un’offerta esclusiva, puoi ottenere Surfshark Alert con l’85% di sconto sul piano biennale, pagando solo 2,69€ al mese e ricevendo 3 mesi extra gratis.

Le tue informazioni personali sono in pericolo: proteggile con Surfshark Alert

Surfshark Alert lavora in background per proteggere i tuoi dati senza interferire con la tua attività online. Una volta attivato, il servizio monitora costantemente il web e i database dei data leak, individuando se le tue credenziali sono state esposte.

In caso di violazione, riceverai una notifica immediata con dettagli precisi su quali informazioni sono state compromesse, così potrai cambiare password o bloccare eventuali transazioni sospette.

Hai paura di non saperlo usare? Nessun problema, l’interfaccia è molto intuitiva e permette di controllare in qualsiasi momento lo stato della propria sicurezza digitale.

Inoltre, per chi vuole una protezione ancora più completa, Surfshark Alert può essere abbinato a Surfshark One, il pacchetto che include anche VPN illimitata, antivirus e persino un motore di ricerca privato.

Cosa stai aspettando? Approfitta subito dello sconto dell’85% e proteggi le tue informazioni personali a soli 2,69€ al mese, con 3 mesi extra gratis.