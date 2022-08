Lecce-Inter (Serie A): guardala in streaming

Lecce-Inter è una gara dal risultato tutt’altro che scontato. Da una parte la squadra neopromossa che lo scorso anno ha chiuso il campionato cadetto in prima posizione, dall’altra una big che ha visto infrangersi il sogno di bissare lo scudetto all’ultima giornata, intenzionata a iniziare questa Serie A con il piede giusto per arrivare a cucirsi la seconda stella sul petto. L’appuntamento con il fischio d’inizio è previsto per le ore 20:45 di sabato 13 agosto.

Lecce-Inter, guardala in diretta streaming

È possibile seguire la partita in diretta streaming su DAZN, come sempre anticipata da ampio pre-partita con il collegamento dal terreno dello stadio Via del Mare.

A proposito delle formazioni che i due mister potrebbero schierare fin dal primo minuto, quasi certamente ci saranno gli innesti del calciomercato estivo. Per i padroni di casa allenati da mister Baroni ci sono Askildsen dalla Sampdoria e Frabotta dalla Juventus, mentre tra le file di Inzaghi è lecito attendere dal primo minuto il rientrante Lukaku e Mkhitaryan.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.