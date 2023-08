Come vedere Lecce-Lazio in streaming

Lecce-Lazio è il match che, per le due squadre, rappresenta l’esordio nella nuova Serie A. Entrambe proveranno a iniziare la stagione con il piede giusto, allungando le mani sui punti in palio. Con fischio di inizio in programma domenica 20 agosto alle ore 20:45, può essere visto in streaming su DAZN, in diretta dallo stadio Via del Mare.

Serie A: guarda Lecce-Lazio in streaming

Sarà l’occasione perfetta per vedere l’integrazione dei nuovi arrivi del calciomercato estivo, in verità pochi per entrambe le rose. Tra i pugliesi, l’attenzione è rivolta soprattutto a Ramadani, prelevato dall’Aberdeen. Orfani di Milinković-Savić, che si è lasciato tentare dalle sirene arabe, gli uomini di Sarri possono invece contare sull’innesto a centrocampo di Kamada acquistato dall’Eintracht.

Ai tifosi giallorossi e a quelli biancocelesti segnaliamo la possibilità di vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Alla telecronaca, per la piattaforma, c’è Riccardo Mancini, affiancato da Valon Behrami per il commento tecnico.

Così i due allenatori, D’Aversa e Sarri, dovrebbero schierarsi al fischio di inizio. Ecco le probabili formazioni.

Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo, Blin, Ramadani, Gonzalez, Strefezza, Ceesay, Almqvist;

Lazio (4-3-3): Provedel, Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic, Kamada, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Secondo i bookmakek, il pronostico è a favore dei biancocelesti. Attenzione però al fattore campo: gli spalti al Via del Mare si sono spesso rivelati il dodicesimo uomo in campo, mettendo in difficoltà anche le big.

Con un abbonamento a DAZN è possibile vedere in streaming tutte le partire della Serie A. Da cui alla fine del campionato, la piattaforma le trasmetterà sempre in diretta, dieci match su dieci per ogni turno. Tutto questo senza dimenticare il resto dello sport presente nel catalogo: dal basket al football americano, dal ciclismo ai motori.

