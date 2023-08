Legge antipirateria: il commento di DAZN

La nuova legge antipirateria approvata di recente entra oggi ufficialmente in vigore e, tra le realtà che hanno scelto di commentarla, c’è anche DAZN. La piattaforma, direttamente interessata dalla questione poiché detentrice dei diritti per trasmettere tutte le partite della Serie A in streaming (e non solo), ribadisce l’importanza di questo nuovo giro di vite, la cui efficacia andrà però verificata nel tempo.

DAZN sull’efficacia della nuova legge antipirateria

L’accento è posto sull’evoluzione delle modalità di contrasto al fenomeno, attraverso una piattaforma automatizzata che consentirà di ottenere il blocco della riproduzione illegale entro mezz’ora. Riportiamo di seguito quanto affermato dalla società in un comunicato stampa giunto in redazione questa mattina.

Negli ultimi mesi della scorsa stagione calcistica, DAZN ha lavorato assiduamente in coordinamento con le Autorità competenti, riuscendo a determinare il blocco di almeno 80 siti pirata che hanno trasmesso illecitamente sul territorio italiano le partite di Serie A TIM in violazione dei diritti, e che sono stati chiusi grazie all’intervento dell’AGCOM. Sulla base di questa decisione. DAZN ha avviato azioni di risarcimento danni per il momento su 26 siti che diverranno circa 50 entro fine settembre. Siamo certi che queste azioni contribuiranno a sensibilizzare in maniera significativa sull’importanza della lotta alla pirateria, permettendo di vedere riconosciute formalmente le perdite aziendali e di sistema, innescando un effetto deterrenza.

Una ricerca FAPAV/Ipsos citata afferma che, quasi la metà di coloro che effettuando un collegamento alle risorse illegali per la fruizione dei contenuti, incontrando un sito oscurato, sceglie poi di sottoscrivere subito un abbonamento legale. Prosegue DAZN.

Come è emerso dall’indagine FAPAV/Ipsos, ad oggi la percentuale delle persone che si trovano i siti oscurati è ancora troppo bassa, parliamo del 17% dei pirati. In virtù di questo, si comprende pienamente l’importanza del nuovo quadro normativo e regolamentare che fa dell’Italia un paese all’avanguardia.

Tra le ultime iniziative messe in campo da DAZN per consolidare la propria posizione e ampliare ulteriormente il proprio raggio d’azione c’è quella relativa alla collaborazione con Fanatics che porterà al lancio di un e-commerce dedicato al merchandising.

