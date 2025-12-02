LEGO nel Sottosopra con il set di Stranger Things

Dalla sinergia tra LEGO, Netflix e i Duffer Brothers nasce un set dedicato a Stranger Things che riproduce la casa dei Creel. È un maniero vittoriano formato da ben 7 spazi arredati che comprende l’ingresso, la sala da pranzo, il soggiorno, le camere da letto di Alice e Henry, senza dimenticare il corridoio al piano superiore che gli appassionati della serie conoscono molto bene e 2 soffitte.

LEGO presenta un set dedicato a Stranger Things

Con dimensioni pari a 29 cm di altezza, 50 cm di larghezza e 17 cm di profondità, è composto da un totale di 2.593 pezzi. Progettato specificamente per gli adulti, è accompagnato da istruzioni 3D per la costrizione (con l’app LEGO Builder). Si può aprire per svelare la tana della mente interdimensionale di Vecna, con tanto di orologio a pendolo.

Include ben 13 minifigure, quelle di Will, Mike, Lucas, Dustin, Vecna, Signor Whatsit, Holly, Steve, Nancy, Robin, Jonathan, Max e Undici. Oltre a queste ci sono l’auto di Steve e il furgone radio WSQK (visibili nell’immagine di copertina).

Come si può immaginare, non è un set per tutte le tasche: sarà in vendita al prezzo di 279,99 euro, a partire dall’1 gennaio 2026, subito dopo il finale della quinta stagione che al debutto ha messo a dura prova l’infrastruttura di Netflix. Non sarà dunque possibile metterlo sotto l’albero per Natale. Acquistandolo sullo store ufficiale nella prima settimana si riceverà in omaggio il set WSQK Radio Station con le minifigure di Joyce e Hopper (fino a esaurimento scorte). Queste le parole dei Duffer Brothers.