Stranger Things 5 ha fatto esplodere Netflix: breve down

L’uscita più attesa tra le serie TV in quest’ultimo scorcio di 2025 (insieme a Pluribus) è sicuramente Stranger Things 5. I primi episodi sono arrivati oggi su Netflix e l’attesa è stata tale da aver buttato giù la piattaforma. Letteralmente.

L’uscita di Stranger Things 5 e il down di Netflix

Come si può vedere nel grafico qui sotto (la fonte è come sempre in questi casi Downdetector), decine di migliaia di abbonati negli Stati Uniti hanno segnalato un momentaneo down del servizio, proprio in concomitanza con l’uscita della nuova stagione. È accaduto poco prima delle 3:00 di notte, ora italiana. Anche da noi si sono registrati feedback, ma molti meno considerando che solo i nottambuli erano pronti davanti al televisore.

Il trailer del Volume 1, gli episodi e la loro durata

Qui sotto il trailer ufficiale pubblicato nei giorni scorsi da Netflix, insieme al riassunto (YouTube) di quanto avvenuto di recente. Chi ha tempo si conceda un rewatch completo per rinfrescarsi la memoria.

I titoli degli otto episodi che compongono la quinta e ultima stagione della serie sono stati rivelati più di un anno fa. I primi quattro (Volume 1) sono disponibili a partire da oggi, quelli dal quinto al settimo arriveranno il 25 dicembre (sì, nel giorno di Natale) e l’ultimo il 31 dicembre (per trascorrere un capodanno nel ɐɹdosoʇʇoS).

La missione; La scomparsa di ***; La trappola; Lo stregone; La scossa; La fuga da Camozotz; Il ponte; Il mondo reale.

Non sono molti, ma la durata di ognuno è piuttosto elevata, paragonabile a quella di un film: 1 ora e 26 minuti, ad esempio, per il quarto. Si tratta di una scelta che ha innescato un’accesa discussione, ma che gli autori hanno difeso a spada tratta, con la volontà di dedicare il giusto tempo alla narrazione di quella che può essere definita come la serie di maggior successo nella storia di Netflix.