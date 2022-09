Sconto di 200€ per il Lenovo IdeaPad 5 Pro su Amazon

Con le Offerte Amazon di Settembre il risparmio è assicurato e qualche bombetta si trova ancora. Corri subito ad acquistare il Lenovo IdeaPad 5 Pro a soli 699 euro, invece di 899 euro. Si tratta di una promozione davvero formidabile per questo notebook dotato di ogni lusso che ti fa risparmiare 200 euro.

Il processore AMD Ryzen 5 è un vero portento. Potrai utilizzare questo laptop portandolo allo stremo senza che si stanchi, nemmeno per un attimo. In più, grazie al disco da 512GB SSD sarai subito sul pezzo non appena lo accendi e potrai archiviare qualsiasi contenuto oltre che installare tutti i tuoi programmi preferiti.

E, come se non bastasse, Lenovo IdeaPad 5 Pro è Professionale davvero. Con i suoi 16GB di RAM sosterrà il tuo lavoro portando potenza e fluidità a livelli impressionanti. Ma ricordati che le Offerte Amazon di Settembre sono un’esclusiva per i clienti Prime.

Perciò, non perdere altro tempo, iscriviti subito al servizio e ottieni una prova gratuita di 30 giorni. Entrerai immediatamente in un mondo fatto di vantaggi tra cui prezzi speciali e dedicati, spedizione e reso gratuiti, Prime Video, Amazon Music e molto altro ancora.

Lenovo IdeaPad 5 Pro: potenza e risparmio in un matrimonio perfetto su Amazon

Risparmia subito 200 euro e acquista l’ottimo Lenovo IdeaPad 5 Pro a soli 699 euro, invece di 899 euro. Amazon ti aspetta con questa promozione davvero efficacie. Potrai anche pagarlo in 5 rate mensili da 139,80 euro a interessi zero.

Grazie ai bordi sottili, lo schermo di questo notebook ti farà concentrare solo ed esclusivamente sul contenuto. La parte attiva del display è oltre il 90%. Tutto sarà ancora più bello e produttivo. Inoltre, le prestazioni non avranno limiti. La scheda grafica integrata AMD Ryzen Graphics garantisce potenza e dinamicità incredibili.

Non perdere questa occasione. Acquista al volo il Lenovo IdeaPad 5 Pro a soli 699 euro, invece di 899 euro. Potrai anche pagarlo in 5 rate mensili tasso zero da 139,80 euro l’una. Ricordati che questa è un’esclusiva delle Offerte Amazon di Settembre e potrebbe esaurirsi da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.