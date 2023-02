Lenovo Legion 5 Pro: porta il GAMING ovunque (-20%)

Se vuoi portare sempre con te la tua passione allora fai una scelta intelligente. Risparmiando il 20% di sconto dal prezzo originale, oggi acquisti il Lenovo Legion 5 Pro a soli 1999 euro, invece di 2499 euro. Dotato delle migliori componentistiche, per garantirti elevate prestazioni, si presenta molto bene grazie alla sua robusta scocca e a un ampio display da 16 pollici a 165Hz.

I suoi 16GB di RAM permettono una gestione fluida dei videogiochi e anche di più app contemporaneamente. Inoltre, il disco SSD da 1TB permette di installare molti giochi e così completare le tue sessioni senza dover disinstallare altro per recuperare ulteriore spazio. Il processore è potente, stiamo parlando di un Intel Core i7 con Windows 11 installato. A dare energia al tuo gaming c’è la scheda grafica NVIDIA RTX 3070.

Lenovo Legion 5 Pro: design e prestazioni di altissimo livello

Grazie ad Amazon oggi acquisti il Lenovo Legion 5 Pro a un prezzo fantastico. Così puoi soddisfare la tua voglia di gaming in portabilità. Mettilo anche a dura prova, intanto non cederà mai. Infatti, il suo sistema di raffreddamento vanta le ventole più potenti e sottili a disposizione. Questo garantisce una temperatura sempre ideale per le prestazioni e una silenziosità incredibile.

Mettilo subito nel carrello a soli 1999 euro, invece di 2499 euro. Per risparmiare il 20% di sconto devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.