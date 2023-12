Lenovo Tab M10: OTTIMO tablet a soli 129€ su Amazon

Amazon ha confezionato un’offerta con i fiocchi oggi. Finché sei in tempo, acquista il Lenovo Tab M10 a soli 129 euro, invece di 199 euro. Si tratta di un’ottima opportunità per assicurarti un tablet di tutto rispetto. Perfetto per lavoro e intrattenimento, può essere un’ottima soluzione in famiglia se hai figli che vanno a scuola e devi comprargli uno di questi dispositivi. Tra l’altro, se sei abbonato a Prime, hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo.

Lenovo Tab M10: risparmia senza rinunciare alla qualità

Il Lenovo Tab M10 è un ottimo tablet Android. Pensato e realizzato da una delle aziende più importanti sul mercato hi-tech, vanta un processore MediaTek Helio P22T che sa gestire in modo sapiente i 3GB di RAM a disposizione di questo dispositivo. Il display touch da 10,1 pollici, con tecnologia HD a 1280 x 800 pixel, offre un’ottima luminosità raggiungendo fino a 400 nits. Goditi immagini sempre brillanti e nitide grazie al trattamento anti-fingerprint dello schermo.

Acquistalo subito a soli 129 euro, invece di 199 euro. L’offerta è disponibile solo su Amazon per i clienti Prime. Se ancora non ti sei iscritto, attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.