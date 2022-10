Lenovo Tab P11 con dock per la ricarica inclusa a un prezzo REGALO

Scegli il meglio della tecnologia profusa in un ottimo tablet Android da 11 pollici. Acquista Lenovo Tab P11 + Smart Charging Station 2 a soli 249 euro, invece di 399 euro, solo su Amazon. Con questo acquisto risparmi la bellezza di 150 euro. E in più puoi anche acquistare subito e pagare a rate con Cofidis, direttamente al check out.

Goditi un’esperienza particolarmente vincente grazie alla definizione dello schermo da 11 pollici 2000×1200. Anche il suono sarà particolarmente avvolgente con i quattro altoparlanti Dolby Atmos immergendoti nella scena. E con Smart Charging Station 2 avrai un piano di appoggio comodo che nel contempo mantiene carico il tuo tablet.

Approfitta di questa ottima offerta che trovi solo su Amazon e goditi uno streaming di livello superiore. Il suo display in 2K è perfetto per vedere tutti i contenuti in HD dalle tue piattaforme preferite come Prime Video, Disney+, DAZN, Netflix e tante altre anche gratuite quali YouTube, Facebook ecc…

Lenovo Tab P11 + Smart Charging Station 2: la COMBO perfetta su Amazon

Acquistando il Lenovo Tab P11 troverai, inclusa nella confezione, anche la Smart Charging Station 2. Si tratta di un pratico dock da scrivania per la ricarica veloce. Non solo fornisce un appoggio sicuro per il tablet, ma è anche un ottimo supporto per poter vedere comodamente i contenuti senza dover ricorrere ad altri oggetti.

Lenovo è famosa per aver realizzato prodotti di qualità anche nel mondo dei tablet Android. Facendo questo di mestiere si propone con dispositivi sempre all’avanguardia e dalle prestazioni vincenti e di qualità. Per questo approfitta dell’offerta di Amazon e acquista subito Lenovo Tab P11 + Smart Charging Station 2 a soli 249 euro, invece di 399 euro. Pagalo a rate con Cofidis.

Ricordati che per accedere a queste offerte speciali devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.