Lenovo Tab Plus: schermo 2K e otto altoparlanti

Lenovo ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo Tab Plus. Il tablet è stato specificamente progettato per l’intrattenimento, come dimostrano l’ampio schermo e soprattutto gli otto altoparlanti che possono essere sfruttati anche da uno smartphone. Gli utenti possono aggiungere quattro accessori (stilo, tastiera, custodia e caricabatteria).

Lenovo Tab Plus: specifiche e prezzo

Il Lenovo Tab Plus ha uno schermo da 11,5 pollici con risoluzione 2K e refresh rate di 90 Hz. Le certificazioni TUV garantiscono la bassa emissione di luce blu e l’assenza di sfarfallio. Sul retro è presente un cavalletto estraibile che permette di posizionare il tablet in orizzontale, ad esempio per la visione di un film. Il telaio è resistente ad acqua e polvere (IP52).

La dotazione hardware comprende il processore MediaTek Helio G99, 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage, espandibile con schede microSD. Non sono note le specifiche della fotocamera posteriore. La batteria da 8.600 mAh offre un’autonomia fino a 12 ore di streaming e supporta la ricarica rapida da 45 Watt (100% in 90 minuti).

Il Tab Plus integra otto altoparlanti (4 tweeter e 4 woofer) per un totale di 26 Watt. Sono stati progettati da JBL e supportano Dolby Atmos. Possono essere sfruttati anche come altoparlanti esterni collegando uno smartphone via Bluetooth.

Il tablet può essere già acquistato in Italia. Il prezzo base è 279,00 euro. I prezzi degli accessori sono 49,99 euro (tastiera wireless), 49,99 euro (Pen Plus), 19,99 euro (Sleeve Grey) e 29,99 euro (68W USB-C Wall Charger).