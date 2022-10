Lenovo Yoga Slim 7: il laptop definitivo lo paghi 250€ in meno su Amazon

Se stai cercando un notebook definitivo da portare sempre con te, leggero e potente, il Lenovo Yoga Slim 7 fa proprio al caso tuo. Tra l’altro, in questo istante, è scontato di 250 euro su Amazon. Approfitta delle Offerte Esclusive Prime e acquistalo a soli 749 euro, invece di 998,99 euro.

Questo laptop è dotato di ogni comfort di ultima generazione. Display da 13,3 pollici in 4K, pannello IPS, processore Intel Core i5 e WiFi 6. Inoltre, potrai gestire ogni programma senza problemi grazie ai 16GB di RAM e al disco SSD da 512GB.

Lenovo Yoga Slim 7: l’occasione fa l’uomo ladro su Amazon

Le Offerte Esclusive Prime hanno confezionato una promozione davvero eccezionale. Acquista il Lenovo Yoga Slim 7 a soli 749 euro, invece di 998,99 euro. Puoi decidere di pagarlo con Cofidis, direttamente al check out, in 12 rate mensili da 62,42 euro a tasso zero.

Votato alla portabilità, questo notebook offre una batteria che garantisce un’autonomia di utilizzo fino a 15 ore. E con il processore Intel Core i5 tutto è perfettamente veloce. Realizzato completamente in alluminio non solo è elegante, ma anche particolarmente resistente.

Scegli il laptop di nuova generazione. Lavora, studia, gioca e guarda film con questo meraviglioso notebook dai bordi sottilissimi. Ottimizza la tua vita con il Lenovo Yoga Slim 7 a soli 749 euro, invece di 998,99 euro. Questo prezzo lo trovi solo ora grazie alle Offerte Esclusive Prime su Amazon.

Ti ricordiamo che per accedere a queste Offerte Esclusive devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

