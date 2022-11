Lettore POS per l'azienda? Ecco la soluzione migliore

I pagamenti digitali sono ormai parte del nostro quotidiano sia come clienti che come imprenditori.

Di fatto un lettore POS è, per un’azienda di piccole-medie dimensioni, una necessità imprescindibile, anche in virtù degli obblighi governativi recentemente introdotti. Scegliere uno strumento adattabile al proprio contesto lavorativo dunque, risulta una priorità non da poco.

Scegliere una soluzione tra quelle proposte da myPOS, per esempio, permette di ottenere condizioni vantaggiose non solo a livello di costi, ma soprattutto a livello di usabilità.

Ma di cosa stiamo parlando? myPOS è una piattaforma che offre soluzioni di pagamento integrate ed accessibili, rendendo ancora più facile gestire le finanze aziendali attraverso gli appositi lettori. L’azienda in questione rappresenta l’avanguardia del settore, con alcune offerte particolarmente appetibili per i potenziali clienti.

Un lettore POS per l’azienda deve avere requisiti ben precisi

Che si tratti di una piccola o media impresa, myPOS offre soluzioni specifiche in ottica pagamenti tramite carte di credito/debito.

Il principio di base su cui poggia questa piattaforma è la capacità di offrire transazione finanziarie rapide, sicure e facili. I POS proposti sono wireless, capaci di accettare pagamenti di tipo contactless, magstripe e Chip&PIN.

La SIM dati gratuita, così come risulta gratis la carta VISA business, sono dei vantaggi legati a questi strumenti. La garanzia di rimborso a 30 giorni, con la possibilità di estensione dei tempi, confermano un servizio che trasmette solidità.

I dispositivi proposti da myPOS, oltre ad essere facili da utilizzare, consentono di ricevere pagamenti con tutti i principali strumenti e circuiti del settore come:

Visa

Mastercard

Maestro

American Express

JCB

UnionPay

Bancotact

Apple Pay

Google Pay

e tanti altri.

myPOS offre soluzioni che spaziano da myPOS Go, il lettore più economico (nonché compatto e leggero) fino a myPOS Combo, con tanto di stampante per gli scontrini integrata.

Di fatto, che si parli di un’azienda familiare o di una ditta con decine e decine di dipendenti, questo brand offre soluzioni perfettamente adatte a qualunque contesto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.