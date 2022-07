Lettore POS SumUp a soli 29,99 euro e zero costi fissi

Se il lettore POS era, fino a pochi mesi fa, solo un buon alleato dei commercianti, ora è una necessità concreta.

Con l’obbligo da parte degli esercenti di accettare i pagamenti digitali, tutti gli esercizi commerciali devono per forza avere uno strumento di questo tipo. La scelta di un modello adatto alle proprie necessità però, non è così semplice.

Sul mercato esistono lettori molto costosi oppure che hanno commissioni elevate. Alcuni sono difficili da utilizzare, soprattutto da parte di chi ha poca dimestichezza con la tecnologia. In questo senso, la proposta di SumUp sembra poter mettere tutti d’accordo con una proposta capace di catturare l’attenzione.

Stiamo parlando di un lettore POS che viene venduto a soli 29,99 euro e che, come vedremo, offre tutta una serie di vantaggi alquanto interessanti.

Con il lettore POS SumUp pagamenti semplici e commissioni contenute

Il lettore in questione è acquistabile senza alcun tipo di procedura burocratica: una volta ordinato sul sito, è possibile attivarlo attraverso il proprio account SumUp per cominciare a ricevere pagamenti nel giro di pochi minuti.

Tutte le funzioni legate al POS SumUp sono gestibili attraverso l’app mobile gratuita apposita. Basta inserire l’importo sullo smartphone, connettere lo stesso al lettore via Bluetooth per accettare il pagamento e poi stampare la ricevuta (o inviarla via posta elettronica o SMS).

Va tenuto anche conto della flessibilità dei pagamenti. Il sistema proposto da SumUp infatti è compatibile con:

pagamenti contactless

CHIP & PIN

Google Pay

Apple Pay.

Il tutto avviene in maniera rapida e sicura, senza dover aprire nuovi conti corrente. Altro punto forte del lettore sono i costi, le commissioni pari all’1,95% sulle transazioni infatti, sono gli unici costi che l’esercente dovrà sostenere. Il tutto per la massima trasparenza e fruibilità del lettore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.