Lettore POS a zero commissioni con 4G e Wi-Fi? Ecco quale scegliere

I lettori POS sono strumenti ormai indispensabili per qualunque attività commerciali. In alcuni specifici contesti però, non tutti gli strumenti di questo settore sono adatti allo scopo.

Basti pensare a bar e ristoranti: in questi contesti, per esempio, è necessario disporre di un lettore facile da trasportare al tavolo per favorire i pagamenti. Gli strumenti più antiquati di questa categoria invece, presentano ancora una connessione via cavo alquanto limitante.

Soluzioni come Smart POS Easy, di contro, offrono il massimo possibile in termini di mobilità e non solo. Stiamo parlando di uno strumento in grado di sfruttare sia connessione 4G, attraverso apposita card interna inclusa, sia la rete Wi-Fi già presente e funzionante nel locale.

Ciò consente a commessi e camerieri di muoversi liberamente e di accettare i pagamenti senza obbligare i clienti a rivolgersi fisicamente alla cassa.

Zero commissioni con 4G e Wi-Fi: Smart POS Easy offre anche tanto altro

L’assenza di commissioni e la connettività facilitata non sono però gli unici vantaggi legati a questo servizio.

Smart POS Easy si presenta al pubblico con un peso di 410 grammi e dimensioni pari a 17 x 8,2 x 6,2 centimetri: di fatto, ciò non fa altro che aumentare la facilità di spostamento del dispositivo. Non solo: a dispetto delle dimensioni, il lettore permette anche di stampare lo scontrino sul posto.

La compatibilità con svariati circuiti e modalità di pagamento, rendono questo lettore ancora più interessante. Questo strumento è infatti in grado di accettare:

carte Visa e Mastercard

e Pago BANCOMAT

Google Pay

Apple Pay

Samsung Pay

carta HYPE

oltre agli ormai diffusissimi pagamenti contactless. Una flessibilità che ha contribuito non poco a rendere molto diffusa questa piattaforma.

Quanto costa Smart POS Easy?

Con incassi fino a 10.000 euro all’anno il servizio in questione viene a costare 17 euro al mese (+ IVA). Per un giro d’affari che va oltre, fino ai 30.000 euro all’anno, il costo è invece di 22 euro (+ IVA) al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.