Lettore POS a zero costi fissi e facile da usare: quale scegliere

Dotare di un lettore POS la propria attività commerciale è ormai d’obbligo.

Scegliere un servizio di questo tipo in grado di offrire reali vantaggi però, non è così semplice. Molte soluzioni infatti, presentano costi fissi elevati che vanno a rendere i pagamenti digitali un vero e proprio salasso per i commercianti.

Un altro discorso da considerare poi è quello della facilità d’uso. Strumenti complessi, poco accessibili per chi non è giovanissimo, rendono la transizione verso le nuove forme di pagamento ancora più difficili da assimilare per l’esercente.

In questo contesto, per fortuna, esistono soluzioni alla portata di tutti, sia in ottica costi che per quanto concerne l’utilizzo vero e proprio.

Una soluzione alla portata di tutti, con zero canone e costi trasparenti

Il lettore SumUp si presenta sul mercato come una soluzione adatta a pressoché qualunque tipo di utente, contesto e attività commerciale.

Lo stesso è in vendita a un prezzo alquanto accessibile, si parla di appena 34,99 euro, senza alcun tipo di canone: di fatto, se non si utilizza il dispositivo, questo non costa nulla.

Lato costi e trasparenza, l’unica spesa una volta acquistato il lettore POS in questione è legata a una piccola percentuale sulle transazioni effettuate, pari all’1,95%.

Una volta ricevuto il prodotto, è possibile cominciare ad utilizzarlo senza alcun tipo di procedura burocratica. Il tutto avviene attraverso l’account SumUp e, una volta aver ordinato e ricevuto il dispositivo, è subito possibile attivarlo immediatamente.

L’utilizzo poi, risulta alquanto semplice. Una volta collegato lo stesso a uno smartphone tramite Blueooth, è possibile accettare pagamenti di ogni tipo, dai contactless al classico CHIP & PIN, inclusi sistemi come Apple Pay e Google Pay.

A transazione effettuata, è possibile stampare la ricevuta cartacea oppure inviare una copia digitale tramite posta elettronica o SMS telefonico. Il tutto risulta alla portata anche dalle persone meno disinvolte con gli strumenti tecnologici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.