Lettori POS: come evitare lunghe procedure burocratiche

Nonostante i lettori POS comportino una serie innegabile di vantaggi, talvolta presentano anche dei potenziali problemi.

Al di là di costi nascosti e prezzi d’acquisto elevati, a spaventare gli esercenti sono spesso le procedure burocratiche. Queste infatti, come da prassi nel nostro paese, sono spesso lunghe e complicate da affrontare.

Nonostante la digitalizzazione che sta rendendo tutto gradualmente più semplice, non mancano fogli e documenti da compilare oltre a lunghe ed estenuanti attese. Di fatto, a volte si resta con un lettore POS poco conveniente piuttosto che affrontare queste procedure.

Per fortuna però, esistono alcune soluzioni molto pratiche, in grado di sveltire gli aspetti burocratici e di offrire altre condizioni molto vantaggiose.

Lunghe procedure burocratiche? Cambia lettore POS in maniera rapida e semplice

POS Easy è un servizio molto noto nel settore che, tra i tanti vantaggi legati al suo utilizzo, ha anche pratiche di attivazione alquanto semplici.

Una volta effettuata la richiesta, tramite l’ apposito sito Web, è possibile iniziare l’iscrizione al servizio. Qui è necessario fornire diversi documenti personali e dell’azienda.

Terminato il processo, che non richiede più di qualche minuto, questa necessita dell’approvazione del sistema. Di fatto, se vengono accettati i dati, non resta che attendere la ricezione del lettore direttamente a domicilio.

Tra le altre cose POS Easy è uno strumento per i pagamenti digitali a canone zero e che, una volta acquistato, ha come unico costo da sostenere una piccola percentuale sulle transazioni dell’1,4%. A ciò, va poi aggiunta una relativa semplicità di utilizzo e un supporto difficilmente fornito anche da altri servizi del settore.

Ma ancora più interessante è il prezzo del lettore. Grazie all’attuale promozione infatti, questo è disponibile con il 70% di sconto: ciò significa che POS Easy costa solo 50 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.