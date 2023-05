Come vedere Leverkusen-Roma in diretta streaming

Leverkusen-Roma va in scena alle ore 21:00 di giovedì 18 maggio, per il ritorno della semifinale di Europa League, con la possibilità di vedere il match dello stadio BayArena anche in diretta streaming. Una sfida decisiva per la stagione dei giallorossi, che puntano ad alzare il secondo trofeo continentale in due anni, ma anche per continuare a puntare all’accesso diretto alla prossima Champions League.

Europa League: guarda Leverkusen-Roma in streaming

Si parte dall’1-0 maturato all’andata dell’Olimpico, grazie al gol di Bove. Un vantaggio minimo, che non consente agli uomini di Mourinho di approcciare la gara con sufficienza, considerando le potenzialità degli avversari e il fattore campo. Chi uscirà a testa alta dal confronto staccherà il passe per la finale di Budapest in programma per il 31 maggio, contro una tra Siviglia e Juventus.

Ecco quali sono le opzioni a disposizione dei tifosi e degli appassionati del grande calcio che desiderano guardare la partita. È possibile scegliere tra lo streaming su DAZN con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni, la diretta trasmessa su Sky e NOW con le voci di Fabio Caressa e Beppe Bergomi e quella di RaiPlay (gratis senza abbonamento) mentre, se ci si trova a casa, è sufficiente sintonizzare il televisore sul canale Rai 1 dove è visibile in chiaro con il racconto di Stefano Bizzotto e Lele Adani.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate all’ingresso in campo dai due allenatori, Xabi Alonso e Mourinho. I tedeschi dovranno fare a meno di Kossounou per infortunio mentre il tecnico portoghese quasi certamente rinuncerà a Dybala, ancora acciaccato.

Leverkusen (3-4-3): Hradecky, Hincapié, Tapsoba, Tah, Frimpong, Palacios, Amiri, Bakker, Diaby, Hlozek, Wirtz;

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Cristante, Ibañez, Zalewski, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola, Belotti, Abraham.

Difficile formulare una previsione. Secondo i pronostici, i padroni di casa partono leggermente favoriti per via del sostegno garantito dal loro pubblico, ma i giallorossi hanno già dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque e partono da una situazione di vantaggio.

Come vedere la partita dall’estero

Nessun problema per i tifosi che si trovano all’estero e non vogliono rinunciare a vedere Leverkusen-Roma con telecronaca in italiano: le piattaforme lo consentono attraverso la portabilità transfrontaliera garantita agli abbonati. Se la connessione transita da una connessione aperta o condivisa, ad esempio quella di un hotel, è bene prestare attenzione alla tutela di dati e privacy.

Per metterli al sicuro, anche durante lo streaming, è possibile fare affidamento su una soluzione dedicata. Il pacchetto all-in-one di NordVPN (oggi in forte sconto) include tutto ciò che server: oltre alla celebre Virtual Private Network con server distribuiti nel mondo ci sono un antivirus sempre aggiornato, spazio crittografato sul cloud per il backup dei contenuti un gestore delle password.

