LG annuncia nuovi notebook gram con AI ibrida

LG ha anticipato i concorrenti con l’annuncio dei nuovi notebook che verranno mostrati al CES 2025 di Las Vegas. La serie gram è stata rinnovata con quattro modelli, uno dei quali integra i recenti processori Intel Core Ultra 200V (architettura Lunar Lake). Il produttore coreano non ha ancora comunicato disponibilità e prezzi.

LG gram: quattro modelli 2025

LG sottolinea che tutti i notebook utilizzano modelli di intelligenza artificiale generativa. Il produttore ha scelto un approccio ibrido. Per la funzionalità di chat on-device è stato utilizzato un SLM (Small Language Model) derivato dal LLM (Large Language Model) proprietario EXAONE.

L’elaborazione avviene quindi sul dispositivo senza accesso ad Internet. È disponibile anche la funzionalità Time Travel che consente di trovare pagine web, documenti, video e audio, in modo simile a Microsoft Recall. Per la chat cloud (in abbonamento con un anno gratis) viene invece sfruttato il modello GPT-4o di OpenAI.

Il gram Pro con schermo da 16 pollici (2560×1600 pixel) è il primo Copilot+ PC di LG. Integra i processori Intel Core Ultra 200V, fino a 32 GB di RAM LPDDR5X e SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB. Altre specifiche sono: altoparlanti stereo, quattro porte USB (due Type-A e due Type-C/Thunderbolt 4), uscita HDMI 2.1, webcam full HD con riconoscimento facciale e batteria da 77 Wh.

Il gram Pro con schermo da 17 pollici ha simili specifiche, ma integra processori Intel Core Ultra di prima generazione (architettura Arrow Lake) e una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6 GB di memoria GDDR6. Il gram Pro 2-in-1 è la versione convertibile del modello da 16 pollici con schermo touch (anche OLED) e processori Intel Arrow Lake. C’è anche una stilo ricaricabile in modalità wireless.

Infine, il gram Book ha uno schermo da 15,6 pollici (1920×1080 pixel), processori Intel Core i5-1334U, 8/16 GB di RAM DDR4 e SSD fino a 1 TB, webcam HD, uscita HDMI 2.1 e quattro porte USB (due Type-A e due Type-C).