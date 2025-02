LG Smart TV Monitor PC 2 in 1 a soli 128€ con il Coupon eBay

Spesso lo spazio di casa o ufficio è ridotto e quindi sono necessarie soluzioni 2 in 1 per produttività e intrattenimento. Oggi eBay ha messo in offerta il prodotto giusto che fa proprio al caso tuo. Con soli 128€ acquisti il fantastico LG Smart TV Monitor PC, invece di 209,99€. Aggiungilo subito in carrello e concludi l’ordine velocemente.

Questa promozione sta andando a ruba e la quantità disponibile è limitata. In pratica, sono rimasti solo gli ultimi pezzi disponibili a magazzino. Ricordati però di inserire il Coupon CASA25 nell’apposita casella dedicata ai Codici Sconto, che trovi alla pagina dei metodi di pagamento. Grazie a questo voucher applichi un extra sconto del 10% sul prezzo già in promozione, in questo caso del 32% di sconto.

Niente male vero questa iniziativa? Sbrigati però perché potrebbe terminare in un attimo a causa dell’esaurimento delle scorte anticipato. Tra l’altro, con eBay hai la consegna gratuita inclusa per tantissime destinazioni in tutta Italia. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, è possibile pagare in 3 rate mensili a tasso zero.

LG Smart TV Monitor PC: il 24 pollici che desideri da tempo

Esaudisci il tuo desiderio di compattezza e comfort grazie al fantastico LG Smart TV Monitor PC. Questo dispositivo 2 in 1 offre 24 pollici di schermo con tecnologia LED HD Ready, per un’esperienza di lavoro e divertimento senza rinunce. Il prezzo poi è la ciliegina sulla torta! Imperdibile, lo acquisti a soli 128€ grazie al Codice CASA25. Approfittane adesso su eBay, finché sei ancora in tempo.

Questo display è una potente Smart TV compatibile con le nuove tecnologie e i nuovi standard della piattaforma digitale terrestre, incluso ovviamente il DVB-T2 e la possibilità di connettersi a internet. Quest’ultima permette di scaricare anche tutte le piattaforme di streaming disponibili e accedervi senza alcun limite grazie a un ecosistema LG eccezionale.

Il Monitor PC offre un ampio spazio di lavoro e studio, assicurando il massimo comfort alla vista, evitando l’affaticamento degli occhi anche durante un utilizzo intensivo. Acquistalo adesso a soli 128€ grazie a CASA25 su eBay.