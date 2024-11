LG svela lo schermo che si torce e si allunga del 50%

A LG non piace fare quello che fanno gli altri. Quando ancora produceva smartphone, i suoi modelli erano spesso fuori dagli schemi. Il retro in pelle dell’LG G4 ne è un esempio, così come i moduli dell’LG G5. Purtroppo l’innovazione non è sempre sinonimo di successo commerciale e qualche anno dopo l’azienda si è ritirata dal mercato della telefonia mobile.

Questa battuta d’arresto non ha impedito a LG di sondare territori inesplorati, tutt’altro. Da allora, l’azienda si è concentrata sullo sviluppo di schermi, uno più rivoluzionario dell’altro. Nel 2017 ha presentato un pannello OLED flessibile e trasparente da 77 pollici. Nel 2022 è stata la volta di uno schermo da 12 pollici che poteva essere allungato “a mano” fino a 14 pollici. Da allora, il concetto è stato notevolmente migliorato.

Schermo LG si allunga e si piega

LG ha sviluppato uno schermo estensibile in grado di aumentare le sue dimensioni di base del 50%, da 12 a 18 pollici. Lo schermo può anche essere ruotato o sollevato in alcuni punti. Lo schermo si può utilizzare anche come pannello di controllo di un’auto.

LG sostiene che lo schermo può resistere a più di 10.000 allungamenti e a temperature estreme. Una delle applicazioni previste è quella di attaccare lo schermo alle tute dei vigili del fuoco per visualizzare informazioni importanti in tempo reale durante le operazioni di spegnimento.

Schermo estensibile LG: impressionante ma ancora acerbo

Per quanto impressionante, lo schermo estensibile non è ancora in grado di competere con quelli dei nostri smartphone in termini di qualità di visualizzazione. Rimane limitato a una risoluzione di 100 dpi (per fare un confronto, quella del Galaxy S24 è di 416 dpi) e visualizza tutti i colori RGB, il che non è molto. Ma visti i rapidi progressi di LG, non dubitiamo che le versioni future saranno ancora più sorprendenti.