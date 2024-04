Samsung Galaxy S24: 5G più veloce di iPhone 15

Stando al nuovo report condiviso nelle scorse ore da Ookla, la nota società di servizi statunitense che fornisce analisi sulla qualità delle reti, i Samsung Galaxy S24 che sono disponibili sul mercato da inizio anno hanno raggiunto una velocità in 5G media superiore rispetto non solo alle precedenti generazioni, ma anche alla gamma iPhone 15 di Apple.

Samsung Galaxy S24 batte iPhone 15 in 5G

I dati fanno riferimento al periodo che va dal dall’1 febbraio al 24 marzo e sono relativi ai territori di Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa, Europa e Nord America.

Andando più in dettaglio, ciò che è emerso dall’analisi è che gli smartphone che compongono la gamma Samsung Galaxy S24 hanno mostrato un vantaggio significativo per quel che concerne la velocità di download mediana del 5G in sette paesi su 15. La gamma iPhone 15 di Apple, invece, ha registrato le velocità 5G più elevate in un solo paese, il Giappone.

Inoltre, la gamma Samsung Galaxy S24 ha ottenuto una latenza media 5G multi-server più bassa in 10 paesi su 15, mentre gli iPhone 15 hanno offerto la latenza media 5G più alta in 10 mercati.

La gamma Samsung Galaxy S24 ha altresì raggiunto una velocità di upload media 5G più elevata in 13 dei 15 paesi esaminati.

Per quel che concerne l’Europa, Ookla ha analizzato i dati di Francia e Spagna. Nel primo caso, i più recenti smartphone del colosso sudcoreano hanno registrato una velocità 5G di circa 35 Mbps maggiore rispetto a quella degli iPhone 15 e di 80 Mbps superiore rispetto agli S22. In Spagna, invece, la velocità di download media 5G de Samsung Galaxy S24 è stata di 179,34 Mbps, solo 10 Mbps in più rispetto agli iPhone 15.

Va tuttavia tenuto presente che i parametri relativi alle prestazioni possono variare significativamente da un Paese all’altro a causa di diversi fattori, tra cui investimenti da parte di operatori mobili e governi nelle infrastrutture 5G, allocazione dello spettro e l’entità della diffusione della rete 5G sul territorio.