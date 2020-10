LG UltraWide da 35", occhio all'offerta (dalle 19.30)

Una delle grandi occasioni della seconda e ultima giornata del Prime Day 2020 è un monitor widescreen di LG che andrà online a partire dalle ore 19.30. Al momento il prezzo è ignoto, ma il consiglio per chiunque stia cercando un monitor di questo tipo è di metterlo subito nel carrello e di attendere quindi le 19.30 in punto per valutare prezzo e scontistica: con ogni probabilità le unità disponibili andranno esaurite nel giro di breve ed in ogni caso alle 24 tutti gli sconti scompariranno: sarà l’ultima chiamata e potrebbe regalare ancora questa interessante sorpresa.

LG35WN73A, dalle ore 19.30

Il monitor in questione è denominato LG35WN73A e si tratta di un widescreen da 35 pollici UltraWide curvo QHD. Formato 21:9, definizione QuadHD 3440×1440, ha un formato avvolgente che facilita inevitabilmente tanto le attività professionali quanto il gaming. Attenzione: per chi non li avesse ancora provati, i monitor WideScreen sono qualcosa che può fare autenticamente la differenza poiché aumentano la superficie di schermo a disposizione e mettono tutto “a portata di mouse”, potendo affiancare più finestre e velocizzando fortemente ogni singola attività.

Il monitor è stato abbassato nel recente passato sotto i 600 euro rispetto ad un prezzo di partenza di 700, dunque non è da scartare che in occasione del Prime Day il prezzo non possa essere portato a quota 550 (se non inferiore). Uno sconto del 25%, ad esempio, porterebbe il prezzo a 525 euro e sarebbe un autentico affare.

Ogni dettaglio sull’offerta sarà disponibile a partire dalle ore 19.30. Segnatevi l’appunto e mettetelo fin da ora nel carrello, così che al momento opportuno basti un click: il tempo utile per far proprio quest’ultima ciliegina sulla torta sarà molto poco, ma c’è una giornata intera per iniziare a sognare una postazione di lavoro di questo tipo.

Esiste anche il 32:9